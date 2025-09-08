El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre

Este lunes 8 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.450 pesos y cotiza a 1.390 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.450.
Dólar Blue
- - Compra: $1.354.
- - Venta: $1.384.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.384,53 para la compra, y $1.387,72 para la venta.
Este lunes 8 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.340.
- - Venta: $1.380.
BBVA
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.450.
ICBC
- - Compra: $1.345.
- - Venta: $1.457.
Banco Galicia
- - Compra: $1.345.
- - Venta: $1.385.
Banco Santander
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.390.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.340.
- - Venta: $1.380.
Banco Macro
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.390.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.349.
- - Venta: $1.389.