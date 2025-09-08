Perfil
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre

Este lunes 8 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.450 pesos y cotiza a 1.390 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

El riesgo país

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.450.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.354.
  • - Venta: $1.384.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.384,53 para la compra, y $1.387,72 para la venta.

Este lunes 8 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.380.

BBVA

  • - Compra: $1.350.
  • - Venta: $1.450.

ICBC

  • - Compra: $1.345.
  • - Venta: $1.457.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.345.
  • - Venta: $1.385.

Banco Santander

  • - Compra: $1.350.
  • - Venta: $1.390.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.380.

Banco Macro

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.390.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.349.
  • - Venta: $1.389.
