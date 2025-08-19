El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto

Este martes 19 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.315 pesos y cotiza a 1.275 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.275.

- Venta: $1.315.

Dólar Blue

- Compra: $1.324.

- Venta: $1.354.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.300,63 para la compra, y $1.301,39 para la venta.

Este martes 19 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.275.

- Venta: $1.315.

BBVA

- Compra: $1.280.

- Venta: $1.320.

ICBC

- Compra: $1.265.

- Venta: $1.327.

Banco Galicia

- Compra: $1.275.

- Venta: $1.325.

Banco Santander

- Compra: $1.265.

- Venta: $1.305.

Banco Credicoop

- Compra: $1.275.

- Venta: $1.315.

Banco Macro

- Compra: $1.273.

- Venta: $1.313.

Banco Supervielle