Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto

Este martes 19 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.315 pesos y cotiza a 1.275 pesos para la compra.

11-01-2024 dólar city Córdoba cotizaciones
CITY DE CÓRDOBA. | FOTO CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este martes 19 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.315 pesos y cotiza a 1.275 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.275.
  • - Venta: $1.315.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.324.
  • - Venta: $1.354.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.300,63 para la compra, y $1.301,39 para la venta.

Este martes 19 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.275.
  • - Venta: $1.315.

BBVA

  • - Compra: $1.280.
  • - Venta: $1.320.

ICBC

  • - Compra: $1.265.
  • - Venta: $1.327.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.275.
  • - Venta: $1.325.

Banco Santander

  • - Compra: $1.265.
  • - Venta: $1.305.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.275.
  • - Venta: $1.315.

Banco Macro

  • - Compra: $1.273.
  • - Venta: $1.313.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.276.
  • - Venta: $1.316.
También te puede interesar
En esta Nota