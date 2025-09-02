El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 2 de septiembre

Este martes 2 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.385 pesos y cotiza a 1.345 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.345.
- - Venta: $1.385.
Dólar Blue
- - Compra: $1.354.
- - Venta: $1.384.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.377,07 para la compra, y $1.379,37 para la venta.
Este martes 2 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.345.
- - Venta: $1.385.
BBVA
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.390.
ICBC
- - Compra: $1.318.
- - Venta: $1.435.
Banco Galicia
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.390.
Banco Santander
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.390.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.390.
Banco Macro
- - Compra: $1.355.
- - Venta: $1.402.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.362.
- - Venta: $1.402.