CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 2 de septiembre

27-05-2024 cotización dólar blue city Córdoba
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba

Este martes 2 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.385 pesos y cotiza a 1.345 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.345.
  • - Venta: $1.385.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.354.
  • - Venta: $1.384.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.377,07 para la compra, y $1.379,37 para la venta.

Este martes 2 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.345.
  • - Venta: $1.385.

BBVA

  • - Compra: $1.350.
  • - Venta: $1.390.

ICBC

  • - Compra: $1.318.
  • - Venta: $1.435.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.350.
  • - Venta: $1.390.

Banco Santander

  • - Compra: $1.350.
  • - Venta: $1.390.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.350.
  • - Venta: $1.390.

Banco Macro

  • - Compra: $1.355.
  • - Venta: $1.402.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.362.
  • - Venta: $1.402.
