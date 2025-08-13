El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto

Este miércoles 13 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.330 pesos y cotiza a 1.290 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.290.
- - Venta: $1.330.
Dólar Blue
- - Compra: $1.314.
- - Venta: $1.344.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.322,79 para la compra, y $1.323,51 para la venta.
Este miércoles 13 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.290.
- - Venta: $1.330.
BBVA
- - Compra: $1.295.
- - Venta: $1.335.
ICBC
- - Compra: $1.285.
- - Venta: $1.337.
Banco Galicia
- - Compra: $1.285.
- - Venta: $1.325.
Banco Santander
- - Compra: $1.290.
- - Venta: $1.330.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.295.
- - Venta: $1.335.
Banco Macro
- - Compra: $1.294.
- - Venta: $1.334.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.298.
- - Venta: $1.338