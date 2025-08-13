Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto

Este miércoles 13 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.330 pesos y cotiza a 1.290 pesos para la compra.

29-05-2024 cotización dólar city Córdoba
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.290.
  • - Venta: $1.330.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.314.
  • - Venta: $1.344.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.322,79 para la compra, y $1.323,51 para la venta.

Este miércoles 13 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.290.
  • - Venta: $1.330.

BBVA

  • - Compra: $1.295.
  • - Venta: $1.335.

ICBC

  • - Compra: $1.285.
  • - Venta: $1.337.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.285.
  • - Venta: $1.325.

Banco Santander

  • - Compra: $1.290.
  • - Venta: $1.330.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.295.
  • - Venta: $1.335.

Banco Macro

  • - Compra: $1.294.
  • - Venta: $1.334.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.298.
  • - Venta: $1.338
