CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 20 de agosto

Este miércoles 20 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.310 pesos y cotiza a 1.270 pesos para la compra.

31-05-2024 cotización dólar city Córdoba
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.270.
  • - Venta: $1.310.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.324.
  • - Venta: $1.354.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.297,23 para la compra, y $1.299,13 para la venta.

Este miércoles 20 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.270.
  • - Venta: $1.310.

BBVA

  • - Compra: $1.280.
  • - Venta: $1.320.

ICBC

  • - Compra: $1.245.
  • - Venta: $1.327.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.275.
  • - Venta: $1.315.

Banco Santander

  • - Compra: $1.265.
  • - Venta: $1.305.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.275.
  • - Venta: $1.315.

Banco Macro

  • - Compra: $1.273.
  • - Venta: $1.313.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.274.
  • - Venta: $1.314.
