Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 3 de septiembre

Este miércoles 3 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.375 pesos y cotiza a 1.335 pesos para la compra.

28-05-2024 dólar cotización city Córdoba
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este miércoles 3 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.375 pesos y cotiza a 1.335 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.375.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.344.
  • - Venta: $1.374.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.366,31 para la compra, y $1.368,40 para la venta.

Este miércoles 3 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.375.

BBVA

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.380.

ICBC

  • - Compra: $1.288,60.
  • - Venta: $1.409,50.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.380.

Banco Santander

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.375.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.350.
  • - Venta: $1.390.

Banco Macro

  • - Compra: $1.355.
  • - Venta: $1.379.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.346.
  • - Venta: $1.386.
También te puede interesar
En esta Nota