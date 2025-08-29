El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 29 de agosto

Este viernes 29 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.345 pesos y cotiza a 1.305 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.305.
- - Venta: $1.345.
Dólar Blue
- - Compra: $1.334.
- - Venta: $1.364.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.347,21 para la compra, y $1.347,61 para la venta.
Este viernes 29 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.305.
- - Venta: $1.345.
BBVA
- - Compra: $1.310.
- - Venta: $1.350.
ICBC
- - Compra: $1.278,80.
- - Venta: $1.394,20.
Banco Galicia
- - Compra: $1.305.
- - Venta: $1.345.
Banco Santander
- - Compra: $1.305.
- - Venta: $1.345.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.360.
Banco Macro
- - Compra: $1.305.
- - Venta: $1.349.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.317.
- - Venta: $1.357.