El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 29 de agosto

Este viernes 29 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.345 pesos y cotiza a 1.305 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.305.

- Venta: $1.345.

Dólar Blue

- Compra: $1.334.

- Venta: $1.364.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.347,21 para la compra, y $1.347,61 para la venta.

Este viernes 29 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.305.

- Venta: $1.345.

BBVA

- Compra: $1.310.

- Venta: $1.350.

ICBC

- Compra: $1.278,80.

- Venta: $1.394,20.

Banco Galicia

- Compra: $1.305.

- Venta: $1.345.

Banco Santander

- Compra: $1.305.

- Venta: $1.345.

Banco Credicoop

- Compra: $1.320.

- Venta: $1.360.

Banco Macro

- Compra: $1.305.

- Venta: $1.349.

Banco Supervielle