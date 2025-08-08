El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.340 pesos y cotiza a 1.290 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.290.

- Venta: $1.340.

Dólar Blue

- Compra: $1.309.

- Venta: $1.339.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.327,85 para la compra, y $1.328,79 para la venta.

Este viernes 8 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.290.

- Venta: $1.340.

BBVA

- Compra: $1.310.

- Venta: $1.350.

ICBC

- Compra: $1.295.

- Venta: $1.347.

Banco Galicia

- Compra: $1.295.

- Venta: $1.335.

Banco Santander

- Compra: $1.300.

- Venta: $1.340.

Banco Credicoop

- Compra: $1.300.

- Venta: $1.350.

Banco Macro

- Compra: $1.306.

- Venta: $1.349.

Banco Supervielle