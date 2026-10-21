“El forro de Milei” y “la casta sos vos”: la furia del socialista Chamorro por la motosierra al Remediar

El legislador socialista Matías Chamorro, integrante del bloque oficialista en la Unicameral cordobesa, salió con los tapones de punta contra el presidente Javier Milei, al que calificó de “forro”, y lo acusó de restringir el acceso a medicamentos esenciales del Remediar. “Al final, la casta eras vos”, disparó, en un video difundido en redes sociales en el que exhibió un preservativo para cuestionar también los recortes en la provisión gratuita de insumos de prevención y anticoncepción.

“El forro de Milei destruyó el plan Remediar”, lanzó Chamorro, en una dura crítica que combinó el rechazo al ajuste sanitario con un mensaje de alto voltaje político. El dirigente socialista advirtió que el programa garantizaba el acceso a medicamentos esenciales para millones de argentinos en tratamientos vinculados con el asma, la diabetes y la depresión.

“Medicamentos esenciales que ahora se ve reducido a dos o tres no más”, cuestionó. Frente a este escenario, aseguró que desde su banca legislativa impulsa una alternativa para sostener el acceso a esos insumos: “Nosotros estamos trabajando fuertemente en nuevas ideas para permitir el acceso a los medicamentos esenciales de la mano de la economía social, articulando con farmacias de barrio”.

En declaraciones a Perfil Córdoba, el parlamentario socialista aportó algunos lineamientos de su iniciativa para paliar este ajuste. Se trata de "una propuesta para hacer más accesibles los medicamentos a través de una articulación entre el Estado y la economía social y solidaria, integrando al Laboratorio Municipal con las farmacias mutuales y las farmacias de barrio", dijo.

"La idea es avanzar en un vademécum de medicamentos esenciales producidos a costo público, que puedan comercializarse a precio de costo a través de farmacias adheridas, mutuales y espacios municipales populares. De esta manera, buscamos aprovechar la capacidad de producción pública y la red de la economía social para garantizar que más vecinos puedan acceder a sus tratamientos, especialmente quienes no cuentan con obra social ni prepaga", ahondó. Y completó: "Articular la producción pública con la economía social es una forma concreta de reducir costos y garantizar el acceso a los medicamentos".

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Reclamo de la Provincia

La embestida de Chamorro se sumó al rechazo del Ministerio de Salud de Córdoba a la Resolución 1447/2026, mediante la cual el Gobierno nacional oficializó una drástica reducción del esquema de medicamentos esenciales del programa Remediar. La medida derogó la normativa vigente desde 2021 y eliminó la provisión gratuita de 128 principios activos que abastecían históricamente al primer nivel de atención, para reemplazarlos por un vademécum acotado a seis fármacos destinados exclusivamente a patologías cardiovasculares.

La decisión encendió las alarmas en la provincia mediterránea por el impacto que tendrá sobre los dispensarios y centros de salud municipales y comunales, especialmente en las localidades del interior, donde el programa constituye una herramienta central para garantizar la atención primaria. Desde la cartera sanitaria cordobesa advirtieron que la restricción compromete la capacidad de respuesta del sistema y priva a miles de familias de medicamentos necesarios para tratamientos básicos.

«La medida afecta de manera directa el funcionamiento operativo de los dispensarios y centros de salud municipales y comunales distribuidos en todo el territorio cordobés, privándolos de los insumos esenciales e insumos farmacológicos con los que se asistía de forma inmediata y oportuna a las familias en cada localidad», señaló el Ministerio de Salud provincial.

Asimismo, las autoridades cordobesas alertaron que la reducción del abastecimiento en la atención primaria terminará trasladando la demanda hacia hospitales regionales y centros asistenciales de mayor complejidad, con el consecuente incremento de la presión sobre un sistema que deberá absorber prestaciones que hasta ahora se resolvían en los centros de salud de cercanía.

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Marcha atrás en el recorte

Ante este panorama, la administración Llaryora exigió formalmente al Ejecutivo nacional la revisión inmediata de la resolución y la restitución del envío integral y equitativo de los medicamentos del programa Remediar a todas las jurisdicciones del país.

El reclamo de la Provincia también fue expuesto por la secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, al advertir sobre las consecuencias de la decisión para el sistema sanitario. La funcionaria llaryorista sostuvo que el Presidente “le da el golpe de gracia” al Remediar y denunció que “están destruyendo el sistema de salud”.

Montero calificó la medida como “una decisión brutal que deja en claro que la salud de la gente les importa nada”. Y planteó el interrogante que atraviesa la disputa entre la Nación y las provincias: “¿Quién va a pagar la cuenta?”. Su respuesta apuntó directamente al impacto fiscal y sanitario del recorte nacional: “Está claro que nuevamente seremos las provincias, los municipios o la gente de su propio bolsillo”.

De este modo, el ajuste al Remediar abrió un nuevo capítulo en el cuestionamiento del gobierno cordobés a la motosierra de Milei en un área sensible como la salud. El socialista Chamorro puso el conflicto en clave de confrontación política, con un ataque directo al Presidente y una acusación que apunta al núcleo del discurso libertario sobre los privilegios de la casta. La Provincia, en tanto, advirtió que la reducción de medicamentos trasladará los costos a los gobiernos locales y a las familias.