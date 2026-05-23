El juecismo mira de reojo los movimientos de Macri con el peronismo cordobés

Oficialmente, la reunión nunca existió y nadie la confirma. En los propios pasillos del Panal, dirigentes de primera línea se encargan de desmentirla. Sin embargo, el rumor del hermético encuentro entre Mauricio Macri y el gobernador Martín Llaryora desató un cimbronazo transversal y en los búnkers de cada espacio ya se dedican a tabular las consecuencias de este mitin.

En el búnker de Luis Juez también siguen de cerca cada uno de estos movimientos. La experiencia de los viejos zorros del Frente Cívico hace que miren de reojo y sospechen de las últimas movidas generadas en la Capital Federal. La lectura en el entorno del senador cordobés es pragmática y desprovista de romanticismo: entienden que el expresidente está jugando un ajedrez complejo donde el interior es apenas una pieza de descarte. “A Macri lo único que le importa es la Ciudad de Buenos Aires, el resto del país le interesa muy poco”, sintetizan en la mesa chica juecista, donde tienen claro cuál es la única obsesión real del líder del PRO.

Aseguran que la urgencia de Macri por blindar su pago chico se aceleró tras la salida de Manuel Adorni de la grilla de postulantes porteños luego de las acusaciones al jefe de Gabinete sobre varios hechos de corrupción. Sin el exvocero presidencial en la cancha como candidato para gobernar la Ciudad de Buenos Aires, el panorama cambió.

Con "olor a lanzamiento" para 2027: Bornoroni midió músculo político en el Botánico

Para el juecismo, la estrategia de Macri es transparente: necesita incomodar a Javier Milei y “limarle el terreno” para obligarlo a sentarse a negociar la Capital. “Si para lograr esa presión hay que sacarse fotos con Llaryora o potenciar a De Loredo para descolocar a los socios locales, a Macri no le va a temblar el pulso”, analizan.

En ese esquema de presión provincial, la figura de Rodrigo de Loredo es leída en las filas juecistas bajo un prisma de total desconfianza. Lejos de ser un aliado incondicional, al diputado radical lo ven como el brazo ejecutor de esa lógica centralista de Macri. “Va a haber un De Loredo en cada provincia con tal de desgastar al Gobierno nacional que viene cometiendo muchos errores”, completan.

Zona Fría, nuevo escenario de combate

La figura de Luis Juez volverá a quedar bajo la lupa cuando el proyecto para modificar las regiones bajo el régimen de “Zona Fría” llegue al Senado. Esta vez el golpe a Córdoba es duro, deja afuera a 13 departamentos y el voto de Juez será seguido de cerca. Sin embargo, Juez acompañará al proyecto que impulsan las huestes del presidente Javier Milei.

Para el juecismo, no hay contradicción, sino que consideran que hay coherencia. Recuerdan que en 2021, cuando ocupaba una banca en la Cámara de Diputados, Juez a la hora de tratar la Ley 27.637 —que estableció el régimen de Zona Fría— votó en el mismo sentido. El argumento que presentan es que el subsidio estatal debe ser eficiente y estar dirigido de manera exclusiva a los sectores vulnerables y postergados, no a los estratos de mayores ingresos que pueden afrontar el costo real del servicio.

El juecismo considera como “populismo electoral” las críticas y señala que hay que buscar soluciones “en serio” para que las familias con menos recursos puedan acceder a los subsidios a la energía.