El mercado inmobiliario cordobés muestra su mayor equilibrio en años

El mercado inmobiliario de Córdoba evidenció en noviembre de 2025 una recuperación sólida, según el relevamiento del Centro de Estadísticas Inmobiliarias del Colegio Profesional de Inmobiliarios. El estudio registró un crecimiento histórico de la oferta formal administrada por profesionales, una caída marcada de la morosidad y una fuerte baja en la vacancia habitacional y comercial. Con estos indicadores, el sector de alquileres volvió a operar con reglas claras y un nivel de estabilidad que no se veía desde hacía años.

La oferta formal alcanzó su punto más alto desde la creación del CEI, con un incremento del 85,5% respecto del promedio de fines de 2023. Esto permitió superar los niveles previos a la Ley de Alquileres y reordenar la dinámica del mercado. Para Lucas Péndola, presidente del CPI, este repunte refleja que el sector dejó atrás la incertidumbre normativa y volvió a funcionar en un marco profesional más previsible.

La morosidad registró una caída significativa tanto en inmuebles habitacionales como comerciales. Según el CEI, el 94,4% de los inquilinos pagó en término y el “no pago” descendió a 2,5%, lo que representa una mejora de 3,1 puntos respecto de octubre. En el segmento comercial, el cumplimiento alcanzó el 95,8%, confirmando que los inquilinos priorizan el pago del alquiler en un contexto de mayor estabilidad y reordenamiento de precios.s.

Vacancia y compra-venta

La vacancia es otro indicador que evidencia el cambio de tendencia. En noviembre se ubicó en 4,4% en el segmento habitacional, con una caída mensual de 3,9 puntos, una de las más pronunciadas registradas por el CEI. En los locales comerciales, la vacancia descendió a 4,2%, consolidando un escenario donde la oferta se absorbe con rapidez debido a valores más realistas y un ecosistema profesional más eficiente.

Los nuevos contratos continúan mostrando diferencias significativas respecto de los que vencen, como parte de la recomposición de precios acumulada en los últimos años. Las subas fueron de 54,3% en casas, 32% en departamentos y 48,9% en locales comerciales. El CPI remarcó que estos ajustes representan la corrección final del rezago previo y no una tendencia de incrementos hacia adelante.

En contraste, el mercado de compra-venta sigue sin señales de reactivación y continúa afectado por variables macroeconómicas. Las operaciones registradas en octubre fueron 38,3% menores que en el mismo mes de 2024, debido a la ausencia de crédito hipotecario, el reacomodamiento de precios y la expectativa por la salida del cepo. Desde el CPI consideran que la recuperación llegará cuando haya mayor previsibilidad y herramientas de financiamiento.