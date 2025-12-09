El oficialismo admite “una Caja en rojo” y abre la puerta a cambios profundos en el sistema jubilatorio provincial

El conflicto previsional volvió al centro de la escena política y las tensiones escalaron entre el Gobierno provincial y los gremios estatales. Tras el rechazo a la posibilidad de que se incrementen los aportes de los trabajadores para sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones, el oficialismo salió a explicar su postura.

El legislador Facundo Torres (Hacemos por Córdoba) sostuvo que el artículo 63 del Código Tributario no establece un aumento automático, sino la facultad del Ejecutivo para avanzar en esa dirección “solo si fuera necesario” para enfrentar un déficit que calificó como “totalmente en rojo” y agravado por la falta de envíos nacionales.

“La Caja está fundida. Es una previsión que viene estando en todos los presupuestos, incluso en los anteriores”, aseguró Torres a Mitre Córdoba, al remarcar que el Gobierno nacional “no envía los fondos necesarios” para compensar el déficit de la caja no transferida.

Un déficit de $750 mil millones

Torres describió un panorama crítico: para 2026 se proyecta un rojo de $750 mil millones, cifra que, según dijo, obliga a repensar el esquema actual. El legislador apuntó a la heterogeneidad del sistema: jubilaciones docentes “muy por debajo” de otras ramas, frente a sectores como el bancario, donde el promedio supera los $4 millones.

Respecto a reclamos gremiales sobre malas decisiones del pasado —jubilaciones anticipadas, reemplazo de personal por monotributistas o aumentos de la mínima sin aportes suficientes— Torres admitió que “es imposible medir el impacto histórico de cada medida”, pero que “seguramente hubo decisiones erróneas que empujaron la caja al abismo”.

Un problema que Córdoba comparte con el país

Torres remarcó que el sistema provincial enfrenta “las mismas tensiones que todas las Cajas previsionales del país”, agravadas por una expectativa de vida más alta y una relación cada vez más desfavorable entre activos y pasivos.

“Hay adultos mayores de 70 o 75 años corriendo maratones. La gente vive más. Hoy hay demasiados pocos activos para la enorme cantidad de pasivos”, describió.

El legislador reconoció también el costo político que el oficialismo arrastra desde la pandemia. “La gente le facturó a (Juan) Schiaretti no haber hablado del recorte a los jubilados cordobeses mientras criticaba la situación nacional”, le recordó el periodista Jorge ‘Petete’ Martínez, a lo que Torres respondió que “la gente votó distinto” y dio un respaldo a Milei, quien impulsa una reforma previsional a nivel nacional.

¿Consulta popular?

En otro tramo de la entrevista, Torres confirmó que dentro del oficialismo surgió la idea de convocar a una consulta popular para definir el futuro del sistema, aunque aclaró que no es una decisión tomada. “Hay que ver si el cordobés está conforme con que 750 mil millones de pesos, que son de todos, vayan solo a la caja de los empleados públicos”, planteó.

Según explicó, el Gobierno pretende iniciar una ronda de diálogo con los gremios para “escuchar, acordar y evitar hipotecar la economía provincial”, en un contexto en el que la recaudación viene en baja y la coparticipación cayó durante los últimos meses.

Discutir el futuro del sistema

El legislador adelantó que Córdoba deberá encarar una revisión profunda del modelo previsional. Mencionó el proyecto del socialismo para topear haberes en $2,5 millones, similar al límite nacional, lo que permitiría reasignar recursos a los jubilados de menores ingresos. También recordó que conviven reclamos contrapuestos: pasivos que exigen volver al 82% móvil, activos que rechazan más descuentos, y una caja cuyo financiamiento depende cada vez más de recursos generales de la Provincia.

“En algún momento vamos a tener que normalizar esto. Es un debate duro, pero inevitable”, concluyó.