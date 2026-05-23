El pesimismo se consolida por encima del optimismo en las últimas encuestas

Tanto la imagen del Gobierno como las expectativas a futuro confirman un malestar predominante en las últimas encuestas nacionales. Según la medición más reciente de la consultora Delfos, ambas variables se estabilizan en valores superiores al 60% y el horizonte a futuro mejora levemente respecto a abril, pero sin perforar el 60% de negatividad. Por otro lado, menos del 10% espera que la situación siga igual. La respuesta “empeorará respecto al año pasado” cede levemente respecto del pico de 66%, pero aun disputa la condición de ser el segundo registro más alto de la serie (junto con el de marzo pasado) desde mayo de 2025. “El estado de opinión y perspectivas exponen un clima de desencanto que no encuentra respuestas en el presente, ni de cara al futuro. Se comienza a sedimentar un techo que estrecha y complica las aspiraciones oficialistas de cara a las elecciones de 2027”, amplía el informe.

Con apenas matices, la última encuesta de Equipo Mide arroja un patrón similar: 63% de negatividad frente al 33% de positividad, agrupando las respuestas por afinidad (“mejor que ahora” e “igual de bien que ahora” frente a “igual de mal que ahora” y “peor que ahora”).

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Al hacer foco en las respuestas extremas, el mismo informe muestra que el pesimismo (“peor que ahora”) posee su valor pico en lo que va de la gestión de Javier Milei, mientras que el optimismo está apenas por encima del piso de 24% registrado en octubre de 2025.

A su turno, el más reciente informe de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (Espop) de la Universidad de San Andrés (Udesa) permite comparar la situación retrospectiva con la expectativa a futuro. En ambos casos, el pesimismo se impone con comodidad al optimismo con matices: más del 50% percibe que la situación empeoró tanto a nivel país como en el plano personal respecto al año pasado, mientras que la expectativa de deterioro a futuro ronda el 40% en ambas dimensiones.

La serie evolutiva del mismo informe muestra que el pesimismo en ambas variables toca un nivel pico o está cerca de anotarlo en lo que va de la gestión Milei. El promedio de estas tres mediciones relativamente comparables en términos de expectativas arroja casi 56% de pesimismo contra un 28,3% de optimismo, es decir, negatividad duplicando a la positividad.

El más reciente informe de Proyección Consultores permite hacer una comparación similar, pero con el foco puesto en la situación económica. En los últimos meses, casi 76% percibe un deterioro o siente que está igual de mal que antes a nivel familiar, lo que triplica a quienes sienten una mejoría o que están igual de bien. En términos de expectativa a futuro, la tendencia sigue siendo desfavorable, si bien con menor gravedad: casi 62,5% de pesimismo frente a 37,5% de optimismo.

Según D’Alessio/Irol, el pesimismo en la expectativa económica para un plazo de un año en lo que va de la gestión Milei está apenas por debajo del nivel pico registrado en agosto de 2025: 56% contra un optimismo que se ubica en el piso de la serie, 39%.

La última medición conjunta de Alaska y Trespuntozero muestra el peor resultado relativo de las encuestas recientes: 61,2% de pesimismo y apenas 17,4% de optimismo, lo que implica pico y piso de la serie, respectivamente.

Finalmente, la más reciente encuesta de Reale-Dalla Torre mostró una polarización creciente en la expectativa económica nacional, con crecimiento tanto del optimismo como del pesimismo, a costa del ns/nc. El promedio de estas cuatro mediciones con foco en la perspectiva económica arroja casi 58% de negatividad vs 32% de positividad.

Lo que dicen los números

El pesimismo social y económico se consolidó como clima predominante en las principales encuestas nacionales, con niveles de negatividad que superan al optimismo. Por otro lado, la percepción de deterioro económico personal y nacional alcanza niveles récord o cercanos a los máximos de la gestión Milei, especialmente en indicadores vinculados a expectativas económicas. Las tendencias convergentes confirman un desencanto extendido tanto sobre el presente como sobre el futuro inmediato.

*Analista de opinión pública y mercado

@berranorman