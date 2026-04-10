ÉRASE UNA VEZ...

El valor de lo invisible: la historia que revela por qué solemos “vender barato” lo importante

Un relato simple expone cómo las personas suelen confundir precio con valor en la vida cotidiana. La reflexión invita a repensar vínculos, decisiones y actitudes que muchas veces se descuidan sin dimensionar su importancia.

Familia comiendo | Nano Banana

Oscar Wilde decía:
“Hoy en día, la gente sabe el precio de todo y el valor de nada.”

Y es fuerte… porque es verdad.

Sabemos cuánto cuesta un anillo, un auto, una casa… pero no sabemos cuánto vale una palabra, una relación, un momento.

Un día, un hombre estaba saliendo apurado de su casa.

En eso, un hombre pobre iba tocando puerta por puerta pidiendo ayuda.
Cuando llegó a su casa, le pidió algo.

El hombre se revisó los bolsillos… no tenía nada.

Podría haber dicho “no tengo” y listo.

Pero fue hasta el cuarto, abrió un cajón, encontró un anillo de su esposa… y sin pensarlo demasiado dijo:

—Bueno… esto es viejo, no vale mucho…

Volvió y se lo dio:

—Tomá… vendelo y comé algo.

El pobre se fue feliz.

A los minutos, la esposa sale y le pregunta:

—¿Quién era?

—Un hombre que necesitaba ayuda.

—¿Le diste algo?

—Sí… encontré un anillo viejo y barato en el cajón y se lo di.

Creía estar salvando una vida, pero en realidad estaba devolviendo un milagro

Silencio.

—¿Qué anillo?

—El del cajón…

La cara de la mujer cambia por completo:

—¡¿Estás loco?!
¡Ese anillo es carísimo!

En ese instante, el corazón le cae.

Sale corriendo.

Baja las escaleras, empuja la puerta, mira desesperado…
y lo ve, a lo lejos.

—¡Pará! ¡Esperá!

El pobre se da vuelta… lo ve venir corriendo con esa cara… y entra en pánico.

Empieza a correr.

—¡No te lo voy a devolver! —grita—
¡Vos me lo diste!

El hombre corre más rápido.
La gente mira.
Uno corre con desesperación… el otro con miedo.

—¡Pará! —grita— ¡Escuchame!

—¡No! ¡No te lo devuelvo!

Doblan una esquina, otra más… ya casi sin aire.

Hasta que el hombre finalmente lo alcanza, agotado, sin poder respirar.

El pobre se da vuelta, listo para defenderse:

—¡Te dije que no te lo voy a devolver!

El hombre levanta la mano, tratando de calmarlo:

—Tranquilo… tranquilo…
no te lo quiero sacar.

El otro se queda duro.

—¿Entonces para qué me corrías?

El hombre lo mira… respira hondo… y le dice:

—Solo para decirte algo…
ese anillo es muy caro…

por favor…
no lo vendas barato.

Y ahora viene lo importante

Nosotros hacemos lo mismo todo el tiempo.

Vendemos barato cosas que son carísimas.

  • • Le hablamos mal a nuestra pareja… por una pavada
  • • Le gritamos a un hijo… por algo mínimo
  • • Tratamos mal a alguien en el trabajo… porque estamos de mal humor
  • • Cortamos una relación… por orgullo
  • • Perdemos amistades… por una discusión tonta

Y en el momento parece “nada”…

pero en realidad estamos vendiendo algo muy valioso… muy barato.
Si realmente entendiéramos cuánto vale:

  • • una relación
  • • una familia
  • • una persona
  • • una palabra

nos cuidaríamos mucho más.


El problema no es que no tenemos cosas valiosas…
el problema es que no sabemos lo que valen. Y entonces…
las vendemos barato.

(*) Rafael Jashes - Rabino

