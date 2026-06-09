En una nueva encuesta de junio Javier Milei detiene su caída en el ranking latinoamericano de presidentes pero sigue en negativo

Javier Milei subió tres posiciones en el ranking mensual de presidentes de Latinoamérica que elabora CB Global Data, pero el movimiento no alcanza para sacarlo de la zona crítica: el 59,6% de los argentinos consultados tiene una imagen negativa de su gestión, contra un 37,9% que la valora positivamente. La brecha sigue siendo de casi 22 puntos en contra.

La medición, realizada entre el 2 y el 7 de junio de 2026 sobre una muestra de 2.570 casos con un margen de error de 1,9%, lo coloca en el puesto 13 entre los 18 presidentes relevados en la región.

La comparación con mayo

El cambio respecto al mes anterior es el dato más relevante del informe. En mayo, Milei ocupaba el puesto 16 con 34,8% de imagen positiva y 63% de rechazo, un diferencial negativo de 28,2 puntos. En junio, ese diferencial se achicó a 21,7 puntos: la imagen positiva creció 3,1 puntos y la negativa cedió 3,4.

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Es el avance mensual más significativo que registra el mandatario desde que CB Global Data comenzó a incluirlo en el ranking regional. Sin embargo, la mejora lo ubica todavía bastante lejos de la mitad de la tabla.

Dónde está Milei en el mapa regional

El ranking lo divide en tres franjas: los seis mejores, los seis regulares y los seis peores. Milei dejó atrás el último segmento y se instaló en la franja media, junto a presidentes como Yamandú Orsi de Uruguay (38,8%), Daniel Noboa de Ecuador (41,7%) y Daniel Ortega de Nicaragua (42,9%).

Por encima de él en el podio regional lidera Nayib Bukele de El Salvador, con 69,1% de imagen positiva, seguido por Claudia Sheinbaum de México con 65,5% y Laura Fernández de Costa Rica con 56,1%.

En el extremo opuesto, el presidente con peor imagen en la región es José María Balcázar de Perú, con apenas 18,2% de aprobación y 71,7% de rechazo. Lo preceden Delcy Rodríguez de Venezuela (29,5%) y Bernardo Arévalo de Guatemala (33,1%).

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Del 37,9% de imagen positiva que registra Milei en junio, el 27,2% corresponde a imagen "muy buena" y el 10,7% a "buena". Del lado negativo, el 50,5% lo evalúa "muy mal" y el 9,1% "mal". El 2,5% no sabe o no contesta.

La proporción que lo califica "muy mal" sigue siendo la más alta dentro de su propio número negativo: más de la mitad de los encuestados argentinos tiene la peor valoración posible sobre su gestión.

CB Global Data midió 18 países de la región con un total de 40.517 encuestados, con estratificación por género, nivel socioeconómico, grupo etario y geolocalización. El nivel de confianza es del 95% y el margen de error promedio por país oscila entre 1,9% y 2,2%.

El informe de junio también registra los movimientos más llamativos del mes: la mayor caída corresponde a Rodrigo Paz de Bolivia, con una baja de 9,2 puntos porcentuales respecto a mayo, mientras que Delcy Rodríguez de Venezuela es quien más creció, con una suba de 5,4 puntos.