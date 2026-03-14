Encuestas: aumenta la desconfianza en el índice de inflación tras la crisis de febrero

El jueves 12 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero con respecto a enero y 33,1% interanual. Sin embargo, la crisis en ese organismo (detonada con la renuncia de su anterior titular, Marco Lavagna, por la decisión del gobierno nacional de suspender sin nueva fecha la actualización metodológica de la medición) sembró un manto de desconfianza.

En ese sentido, según la encuesta realizada ese mes por Consultora Delfos, casi 60% de los argentinos adultos no le cree a la inflación que publica el organismo, casi duplicando a los que sí. La confianza está en el mismo orden de magnitud del voto duro a La Libertad Avanza (LLA), es decir, el 30% que eligió a Javier Milei como candidato en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto de 2023 y la primera vuelta presidencial de octubre del mismo año.

El mismo informe muestra que la confianza en la inflación publicada por el Indec sólo supera el 50% entre votantes de Milei y Bullrich en octubre de 2023, mientras que entre los que se inclinaron por Juan Schiaretti, Sergio Massa y Myriam Bregman la desconfianza es hegemónica. Peor todavía: el pesimismo también impregna las expectativas a futuro, ya que casi 56% no cree que el presidente Milei pueda seguir reduciendo la inflación, casi 20 puntos porcentuales (pp) por encima de quienes aún son optimistas al respecto.

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En este marco, el 2,9% reportado el jueves queda envuelto en el descrédito: según el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (Ietse), la inflación en Córdoba durante febrero de 2026 fue de 3,1%, utilizando tanto la metodología en uso del Indec (basada en la encuesta nacional de gasto de los hogares/ENGHo 2004/05) como la propuesta (y luego anulada) por el organismo con base en ENGHo 2017/18) cuyos resultados se mantienen similares (3,1% vs 3,02%).

Esto sugiere que el dato publicado esta semana podría estar subestimando el IPC real. “El dato clave hoy es que los niveles de inflación persisten por encima del 2% mensual (más cercanos al 3%) consolidando un piso de inflación estructural. El primer bimestre de 2026 acumula, según nuestros registros, un 5,7%, lo que torna improbable (sino imposible) alcanzar una inflación anual total en torno al 10%, según el objetivo trazado en el Presupuesto Nacional 2026”, destacó el informe.

Crisis de confianza

A lo largo del segundo semestre de 2025, la creencia de que el dato de inflación publicado refleja adecuadamente la variación de precios que se percibe en la vida cotidiana osciló en torno o por debajo del 40%, versus una creencia desfavorable por arriba del 50% y con picos entre 60% y 70%. En enero pasado, antes de la salida de Lavagna y la decisión del gobierno de suspender la actualización metodológica, el saldo desfavorable fue de 15 puntos porcentuales: 41,4% positivo vs. 56,4% negativo. En febrero, la brecha se amplió a 24,2 pp: 35,9% vs. 60,1%.

Que la crisis de confianza impactó en inflación esperada a futuro se confirmó en la encuesta del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella: la expectativa de inflación a futuro para los próximos 12 meses se ubicó en febrero en 35,7% (promedio de las respuestas), una suba de 4,2 pp respecto al mes anterior (31,5%). Así, las expectativas inflacionarias se aceleraron a partir de la crisis de febrero.

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En la misma línea, la última encuesta nacional de Analogías arrojó que una primera minoría de 40,3% de los argentinos cree que el Gobierno intervino en el Indec para bajar los datos de inflación, vs. 25,2% que cree lo contrario. El saldo desfavorable es de 15,1 pp. Por otro lado, casi 26% no está informado del tema, y casi 9% no sabe. El mismo informe reportó una primera minoría de casi 38% de los argentinos que espera una mayor inflación a futuro, vs. 23,3% que espera una menor. El saldo desfavorable es de 14,6 pp, muy en línea con lo que vimos en la anterior variable. Por otro lado, casi 28% espera una inflación igual. En este caso, el pesimismo se ubica en el mismo orden de magnitud del voto a Fuerza Patria + aliados a nivel país en la elección de medio término de octubre de 2025: 35%.

Finalmente, según la última encuesta de consultora Explanans, casi 53% desconfía de las cifras del Indec, vs. casi 45% que confía. En este caso, el saldo desfavorable es de casi 8 pp y se invierten las proporciones del voto a LLA y Unión por la Patria en el ballotage de 2023 (55,6% vs. 44,4%, respectivamente) en sentido contrario al oficialismo.

En síntesis, las mediciones coinciden en que: predomina la desconfianza en el dato oficial de inflación; la credibilidad del dato está fuertemente atravesada por la identificación político-electoral; la crisis en el Indec profundizó el escepticismo; las expectativas inflacionarias se deterioraron; la inflación mantiene un piso estructural alto, contrario al discurso del oficialismo y el objetivo anual planteado en el presupuesto 2026 (10%).

Analista de opinión pública y mercado

@berranorman