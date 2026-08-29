Escribano y Fassi, el final de un ‘matrimonio por conveniencia’

Vertiginoso, desequilibrado y sin rumbo claro. El presente de Talleres trasciende a lo que el equipo exhibe adentro de la cancha bajo la conducción de Jorge Sampaoli. En el club de barrio Jardín, las novedades no dan respiro. Cuando la gran mayoría del mundo albiazul esperaba la salida del director técnico, el que termino dando el portazo fue el vicepresidente 3°. La renuncia de Rodrigo Escribano sumó un nuevo capítulo a una de las sagas más complejas de la gestión de Andrés Fassi. Las últimas dos semanas mostraron reuniones por doquier (presidente con entrenador; presidente con futbolistas; presidente con asambleístas; presidente con glorias del club; barrabravas con referentes del plantel), ‘indultos’ para jugadores marginados, la reasignación de Ezequiel Carboni como DT de la reserva y, como si fuera poco, un par de partidos que dejaron poco y nada, con más silbidos que puntos a la hora del balance.

Según trascendió, la dimisión de Escribano, sin explicaciones formales de uno y otro lado del mostrador, será tratada en los próximos días por la conducción de la ‘T’, que suma su primera baja desde los comicios del pasado 19 de octubre, cuando la lista oficialista ‘Adelante Talleres’ se impuso con el 80,60% de los votos a la disidente ‘Talleres Somos Todos’ del funcionario cordobesista Román Huespe (13,73%) y a la opositora ‘Talleres es de su Gente’ del empresario Adrián Gruppi (5,67%).

Cuando la gran mayoría del mundo albiazul esperaba la salida del director técnico, el que termino dando el portazo fue el vicepresidente 3°.

El dirigente saliente ocupaba funciones en la entidad de barrio Jardín desde el 14 de junio de 2010, cuando desembarcó como presidente de la Asociación Fondo de Inversión Talleres, la sociedad anónima que coadministró con la Justicia la última etapa de la quiebra albiazul, luego de las sucesivas gestiones de un órgano fiduciario (2004-2006) y de la gerenciadora Ateliers SA (primero con Carlos Granero y después con Carlos Ahumada Kurtz), y antes de la normalización institucional de 2014.

AL FRENTE EN EL FONDO. Entre 2010 y 2014, Escribano presidió la sociedad anónima que coadministró con la Justicia la quiebra de Talleres. /// REDES

Notable boy

Escribano irrumpió en la política de Talleres luego de la quiebra decretada por el Juzgado de 13° Nominación Civil y Comercial de Córdoba el 28 de diciembre de 2004. Por entonces, era un joven abogado que levantaba suspiros en barandilla, cada vez que iba a consultar el expediente de la quiebra o se acercaba para arrimarle al juez Carlos Tale alguna propuesta alternativa al gerenciamiento -como la refundación del club, apoyada expresamente por Fassi desde México- en nombre de históricos socios y exdirigentes albiazules conocidos como ‘Los Notables’. Con este grupo se vinculó a partir de la estrecha relación profesional y personal de su padre, el contador Florencio Escribano, con el empresario Aldo Roggio.

Seis años después, con Talleres sumergido en el Torneo Argentino A, Ahumada Kurtz fuera de juego y Saúl Silvestre como nuevo magistrado a cargo de la causa, Escribano volvió a escena para ser la cara visible del grupo que lograría el saneamiento económico del club antes de que los socios volvieran a elegir autoridades en las urnas. Luego de los cuatro años y medio como máxima autoridad del Fondo de Inversión, intentó una continuidad democrática y presentó su candidatura presidencial por la lista ‘Todos por Talleres’, pero terminó negociando una alianza con Fassi, que le garantizó la vicepresidencia 1° en el período 2014-2017.

A Escribano le tocó representar a la ‘T’ en la AFA y, como responsable del conteo de los votos, su nombre quedó bajo sospecha en el ‘38 a 38’ del 3 de diciembre de 2015.

El segundo tramo de la gestión del exaccionista del Grupo Pachuca, que se extendió hasta 2021, lo encontraría un lugar más abajo en la sucesión dirigencial, cuya referencia inmediata pasó a ser Guillermo Carena, histórico abogado del club y tío de Fassi. En su tercer mandato, el presidente ubicó a Gerardo Moyano Cires, su sobrino, por encima de Carena y Escribano, quien el año pasado fue ratificado como vice 3°, en un esquema donde compartía escalafón con otros cinco directivos: el vocero Miguel Cavatorta, Gastón Atienza, José Galloppa, Luis Villalba y Néstor Quiñones. En el último reordenamiento, Carena fue reemplazado en la conducción por su hijo Agustín y Moyano Cires pasó a presidir el Consejo Honorable de Socios, flamante organismo de nombre pomposo y función imprecisa.

En los 12 años que compartió con Fassi, Escribano le tocó representar a la ‘T’ en la AFA y, como responsable del conteo de los votos, su nombre quedó bajo sospecha en el ‘38 a 38’ del 3 de diciembre de 2015, cuando 75 asambleístas debían elegir -entre Luis Segura y Marcelo Tinelli- al nuevo mandamás del fútbol nacional. Aquello motivó su primera renuncia en Talleres, que sería desestimada. Claudio ‘Chiqui’ y Pablo Toviggino, los principales popes afistas, le enrostraron su participación en el tristemente célebre empate en la asamblea del 17 de octubre de 2024 en Ezeiza, cuando el dirigente albiazul fue el único que votó en contra de los puntos incluidos en el orden del día, y recibió el hostigamiento generalizado de sus pares.

REDONDAS Y OVALADAS. Escribano repartió sus últimos años entre el fútbol y el rugby, como dirigente de Talleres y dueño de la franquicia Dogos XV. En julio pasado, trajo a Los Pumas al Kempes. /// REDES

Universo paralelo

Aunque fue perdiendo influencia en las decisiones internas, y también en su rol de nexo con los popes de la AFA, Escribano nunca dejó de mostrarse en las plateas reservadas del Estadio Kempes, donde confluyen dirigentes, allegados y variopintas figuras del entorno del oficialismo tallerista, como el párroco de la Catedral Javier Soteras o el rabino Marcelo Polakoff. Con mucho más protagonismo, el ahora exdirectivo tallerista pisó el escenario mundialista del barrio Chateau Carreras el pasado 4 de julio, cuando Los Pumas enfrentaron a Escocia por la Nations Championship 2026. De un tiempo a esta parte, Escribano ha estado más relacionado al mundo de la pelota ovalada, a partir del vínculo que su empresa de gestión profesional de entidades deportivas mantiene con la Unión Argentina de Rugby.

BS Group, la firma que fundó junto a sus exladeros del Fondo de Inversión Francisco Quiñonero e Ignacio Rinaldini, tiene convenios con la UAR, la AFA, la Conmebol, el TC 2000 y la Asociación Argentina de Tenis; y un estrecho vínculo con la Agencia Córdoba Deportes, donde el abogado Luis Calvimonte, ex directivo y actual asambleísta de la ‘T’, oficia como segundo de Agustín Calleri. También es propietaria de Dogos XV, la franquicia cordobesa que participa en el Súper Rugby Americas, la máxima competición profesional del deporte de ‘la guinda’ a nivel continental.

El sitio www.opencorporates.com, que contiene datos de más de 220 millones de empresas, también sitúa a Rodrigo Florencio Escribano como presidente de dos sociedades registradas en Florida, Estados Unidos. Se trata de BBC&P Investment Group Corp, registrada el 22 de agosto de 2012; y The Spring Outsourcing Inc., inscripta el 26 de agosto de 2015. Ante la requisitoria de PERFIL CÓRDOBA, el dirigente no respondió.

En un comunicado, Talleres señaló que Escribano no tuvo 'intervención directa en la conducción deportiva ni en la gestión profesional cotidiana’ de la institución' durante la gestión de Fassi.

Dos días después de la renuncia de Escribano, Talleres acusó recibo a través de un comunicado, señalando que la decisión había sido informada al club ‘por acta notarial, sin expresar sus motivos, y sin haber sido anticipada ni planteada previamente’. El escrito trato de bajarle el precio a la participación del directivo renunciante, señalando que no tuvo ‘intervención directa en la conducción deportiva ni en la gestión profesional cotidiana’ de la institución, y buscó exponerlo públicamente, asegurando que ‘quienes aceptamos el compromiso de conducir al club debemos hacerlo especialmente en los momentos difíciles, con presencia, responsabilidad y participación’. En simultáneo, se conocía la noticia de la concreción de los préstamos de Ronaldo Martínez (Vélez) y Bruno Barticciotto (Huracán), los dos delanteros de área que había priorizado Sampaoli en el arranque del Torneo Clausura, apenas seis semanas atrás.