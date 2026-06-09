Estacionamiento medido: quiénes podrán estacionar gratis y cómo hacer el trámite

Desde este miércoles 10 de junio comenzarán a regir las exenciones y bonificaciones anunciadas por la Municipalidad de Córdoba para el nuevo esquema de estacionamiento controlado. La medida alcanza a distintos grupos de usuarios y busca introducir ajustes al sistema implementado el pasado 26 de mayo en los sectores administrados por cooperativas de constatadores.

Entre las novedades más importantes se encuentran el estacionamiento gratuito para frentistas, inquilinos y mayores de 70 años, además de descuentos para quienes trabajan dentro de las áreas tarifadas. Los trámites podrán realizarse a través de los canales digitales habilitados por el municipio y tendrán una vigencia de un año.

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Los vecinos que vivan dentro de las zonas alcanzadas podrán estacionar sin costo a una distancia de hasta 200 metros de su domicilio. La exención será para un único vehículo por vivienda y exigirá acreditar residencia, radicación del automóvil en Córdoba y libre deuda municipal. La misma posibilidad tendrán los inquilinos, quienes podrán acceder al beneficio presentando documentación que acredite su vínculo con la vivienda, como contrato de alquiler o factura de servicios.

Descuento para trabajar

Otro de los cambios incorpora una bonificación destinada a quienes desarrollan actividades laborales dentro de los sectores tarifados. Empleados, comerciantes y profesionales independientes accederán a un descuento del 75% sobre el valor de la tarifa. El beneficio regirá dentro de un radio de 200 metros del lugar de trabajo y alcanzará a un solo vehículo por persona.

Estacionamiento sin cargo

Los adultos mayores de 70 años también podrán estacionar gratuitamente en las áreas alcanzadas por el nuevo sistema, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Municipalidad. En estos casos, una vez otorgada la exención, el sistema reconocerá automáticamente la patente del vehículo durante los controles, sin necesidad de activar la aplicación ni realizar pagos.

La reglamentación incorpora además una tolerancia gratuita de 30 minutos en corredores comerciales y sectores de alta circulación.

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El beneficio alcanzará a zonas como General Paz, Alta Córdoba, Cerro de las Rosas y el corredor Rafael Núñez. Para utilizarlo será obligatorio iniciar la operación mediante la aplicación SEMM y no superar el tiempo establecido.

Qué no cambia

La Municipalidad aclaró que las nuevas exenciones para frentistas, inquilinos y trabajadores no se aplicarán en el área tradicional del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), que incluye sectores como el Centro y Nueva Córdoba.

La única excepción seguirá siendo el beneficio para personas con discapacidad, que continuará vigente en todas las áreas de estacionamiento de la ciudad.