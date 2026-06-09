Mundial 2026: Estadio Azteca, un rejunte de recuerdos y emociones

“Un rejunte de recuerdos y emociones”. Así se refiere el músico y compositor Marcelo ‘Cuino’ Scornik a ‘Estadio Azteca’, la canción que escribió en los albores del presente siglo y que convirtió en hit la interpretación de Andrés Calamaro. La definición le cae como anillo al dedo a esta ‘previa’ al puntapié inicial de una nueva Copa del Mundo de la Fifa, que por tercera vez en la historia tendrá su partido inaugural en el mítico escenario futbolístico mejicano, el que inspiró aquellas estrofas.

Conocido popularmente como ‘El Coloso de Santa Úrsula’, el recinto, con un aforo inicial para 110.000 espectadores, empezó a construirse en agosto de 1962 y fue el ‘caballito de batalla’ del proyecto ‘Mundial 1970’, que nació de la alianza entre el magnate televisivo Emilio Azcárraga Milmo y el entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Guillermo Canedo de la Bárcena, y terminó postergando las aspiraciones de Argentina en la votación del 8 de octubre de 1964, en el 34° Congreso de la Fifa en Tokio. Seis años más tarde, la AFA no tendría ni sede ni Mundial, ya que el seleccionado albiceleste sería marginado por Perú en las Eliminatorias.

PUNTAPÍE INICIAL. Los seleccionados de México y Unión Soviética jugaron el partido inaugural del Mundial ’70. /// CEDOC PERFIL

A modo de consuelo, quedó para nuestro país la participación de Ataúlfo Sánchez, ‘El Rey del Arco’, en el primer partido de la historia del Estadio Azteca: América de México 2-Torino de Italia 2, en la previa del Mundial de Inglaterra. Con 86 años recién cumplidos, el brasileño Arlindo ‘Memín’ Dos Santos, pescador, albañil, peluquero, sastre, carpintero, zapatero y delantero, aún se jacta del derechazo que puso en ventaja a ‘Las ‘Aguilas’ aquel 29 de mayo de 1966 y que le valió la plaqueta del primer festejo. Dos décadas más tarde, otro grabado sería colocado en las paredes del Coloso, en alusión al ‘Gol del Siglo’, el segundo de Diego Maradona a los ingleses.

EL DIARIO HABLABA DE TI. La inauguración del Mundial ’70, reflejada en las páginas de ‘Córdoba’, el histórico vespertino local. /// CEDOC PERFIL

Ni goles ni amores

El Estadio Azteca albergó su primer encuentro mundialista el 31 de mayo de 1970, dos días después del primer aniversario del Cordobazo. “Mundial de Fútbol 1970: México 0 Rusia 0”, fue el título que le dedicó el diario ‘Córdoba’. La inauguración de la novena edición del certamen de selecciones de la Fifa compartió página, en el vespertino, con la crónica del triunfo de Talleres ante Racing de Nueva Italia, en la primera fecha de la ronda final del Torneo Clasificación de la Liga Cordobesa de Fútbol.

El empate inaugural del Mundial 1970 -el primer partido mundialista en la vida de este cronista, si se permite la licencia- también compartió espacios en los periódicos con el triunfo del brasileño Ismael Morán en la Primera vuelta Ciclista de Córdoba, la disputa de un cuadrangular de básquetbol femenino en Cosquín, la renovación de autoridades en la Federación Cordobesa de Yudo, la consolidación de Centro Universitario Boliviano como líder de la Liga de Vóleibol, la cartelera ajedrecística de la semana, la asamblea de la Asociación de Pescadores y Cazadores Aficionados Cordobeses, y la fecha de la Primera División de la AFA, que se había jugado en horario matutino, por la televisación de México-URSS.

Aunque no movió la aguja, el 0-0 entre mejicanos y soviéticos dejó varios hitos en la historia de los Mundiales: la primera tarjeta amarilla (para el georgiano Kaji Asatiani), el primer cambio (Anatoli Púzach por Viktor Serébryanikov, ambos ucranianos) y la primera televisación en colores para todo el mundo. Cuatro días después, el belga Wilfried Van Moer, jugador del Standard Lieja, marcaría el primer gol mundialista en el Azteca, en la victoria 3-0 sobre El Salvador. Luego llegarían otros ocho partidos, incluido el definitorio entre Brasil e Italia, que favoreció 4-1 a los sudamericanos. La ‘Tercera Estrella’ de Pelé.

SEGUNDA FUNCIÓN. Alessandro Altobelli celebra el gol de Italia frente a Bulgaria, en el arranque de la XIII Copa de la Fifa. Fue el 31 de mayo de 1986, en el Estadio Azteca. /// EDOC PERFIL

Entonces llegó el Doctor

“Somos los primeros en llegar y seremos los últimos en irnos”. El presagio de Carlos Bilardo no sonó muy convincente el 5 de mayo de 1986, cuando el seleccionado argentino aterrizó en el Aeropuerto Benito Juárez para participar de su octavo Mundial, luego de una complicada gira que -anticipándose a alguna jugada preparada del Gobierno Nacional- el mismo DT pidió que tuviera a México como última escala. “Los únicos que fuimos a recibirlos fuimos mi familia y yo. Les armamos una cena de bienvenida con Mariachis y todo, y de ahí los llevamos al predio del América, el club donde yo estaba dirigiendo”, recordó alguna vez el cordobés Miguel Ángel ‘El Zurdo’ López, baquiano y espía de aquel representativo nacional.

Para que la Copa del Mundo de la Fifa repitiera sede por primera vez en su historia, y con un breve lapso de 12 años, otra vez resultaron determinantes las influencias de los ya mencionados Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, dueño del Estadio Azteca y principal accionista del club América, y de Canedo de la Bárcena, reciente expresidente de ‘Las Águilas’, vigente vicepresidente de la Fifa y titular de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica.

INFLUENCER. Guillermo Canedo, un personaje clave para las designaciones de México como sede de los Mundiales de 1970 y 1986. /// CEDOC PERFIL

Entre ambos convencieron a su amigo Joao Havelange, el exwaterpolista brasileño devenido en dueño de la pelota, para definir el reemplazo de Colombia, que había renunciado a la sede luego de una jugada de pizarrón de la Fifa: la modificación de los plazos de entrega de las obras, impulsada por la presión comercial de los sponsors. Aquella vez, la confirmación de México postergó las aspiraciones de Estados Unidos y Canadá, precisamente sus socios en el Mundial 2026.

PIONERA. “Pelusa” Ponce y el mural que retrata al seleccionado argentino que participó en el llamado ‘Mundial olvidado’, en México 1971. /// CEDOC PERFIL

D10S y Las Pioneras

Cuarenta años atrás, a la Selección Argentina le tocó debutar en la Ciudad de México, pero en el ‘Olímpico’, el recinto que había albergado el torneo de fútbol de los Juegos de 1968. A Italia y Bulgaria, los otros seleccionados que integraron el Grupo A, les tocó dar el puntapié inicial en el Azteca, también un 31 de mayo, con un empate 1-1 que el ‘Team Bilardo’ capitalizó venciendo 2-1 a Corea del Sur algunos días después.

En el escenario más grande de la XIII Copa de la Fifa, La Albiceleste -liderada por el talento, el carácter y la astucia de Diego Maradona- jugaría los últimos tres de sus siete partidos: cuartos de final ante Inglaterra (2-1), semifinal frente a Bélgica (2-0) y final con Alemania (3-2). Allí los cordobeses Oscar Ruggeri y José Luis Cuciuffo dieron la vuelta olímpica que tres años antes se les había negado a sus comprovincianos Oscar Dertycia, Ariel Moreno y Gustavo Dezotti en el Mundial Juvenil de México, donde Argentina perdió el juego decisivo ante Brasil.

A lo largo de su historia, el Estadio Azteca albergó otros seis compromisos del Mundial Sub-20 de 1983; la definición y el tercer puesto del Mundial Sub-17 de 2011, 10 partidos de los Juegos Olímpicos de 1968, ocho cotejos de la Copa Confederaciones 1999, una final de Copa Sudamericana en 2007 (América 2-Arsenal 3) y otra de Copa Libertadores de América 2001 (Cruz Azul 0-Boca Juniors 1), además de los 19 encuentros de los Mundiales ’70 y ‘86. También al seleccionado argentino que participó en México ’71, considerado el primer Mundial femenino de la historia.

“Pasamos de jugar a los potreros a pisar el Estadio Azteca, con 80 mil personas en las tribunas. ¡No lo podíamos creer! Se nos doblaban las rodillas”, cuenta María Esther “Pelusa” Ponce, santafesina radicada en Río Ceballos, sobre la histórica experiencia de aquellas pioneras, que incluyó cuatro partidos en el mítico escenario mejicano. En homenaje a uno de ellos, el que Argentina le ganó 4-1 a Inglaterra con cuatro goles de Elba Selva, la ‘10’ de aquel seleccionado albiceleste, cada 21 de agosto se celebra El Día de la Futbolista Argentina.

EL MISMO, PERO DISTINTO. Luego de la última remodelación, el Estadio Azteca fue rebautizado con el nombre de un consorcio banquero. /// CEDOC PERFIL

‘El Estadio Fuerte’

México-Sudáfrica será el primero de los 104 partidos que contempla la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el más numeroso y largo de la historia: 48 seleccionados y 39 días de competencia. El duelo tendrá lugar este jueves en el ‘Estadio Ciudad de México’, denominación que adoptará para sus cinco partidos de la Copa de 2026.

El momentáneo rebautizo fue consensuado entre la Fifa, el ‘Grupo Ollamani’ que preside Emilio Fernando Azcárraga Jean (titular del Consejo de Administración del América, máxima autoridad de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica y heredero de ‘Don Emilio’ Azcárraga Milmo) y el poderoso grupo financiero que borró de un plumazo la denominación de ‘Azteca’ y le puso su nombre al escenario que dos décadas lució durante un par de meses ‘la chapa’ Guillermo Canedo.

O REI. El brasileño Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, la estrella de la primera Copa del Mundo de la Fifa que se disputó en México, en 1970. /// CEDOC PERFIL

Con una capacidad actual de 87.000 espectadores, el escenario donde Pelé levantó la vieja Copa Jules Rimet y Maradona elevó la actual Copa de la Fifa se presenta en su página de Internet como ‘El Estadio Fuerte de México’. “Como parte de su proceso de modernización, el estadio ha adoptado el nombre de Estadio Banorte, en virtud de un acuerdo de patrocinio a largo plazo. Este cambio representa un nuevo capítulo en la historia del estadio, que sigue siendo un ícono del deporte mexicano”, refiere el sitio web. La alianza estratégica entre ‘Ollamani’ y Banorte se selló por 12 años, a cambio de un aporte de US$ 126.000.000.

A tono con los nuevos tiempos, el Estadio Banorte se promociona ofreciendo ‘una experiencia de primer nivel para los aficionados’, espacios exclusivos llamados Tunnel Club, Super Seats y Corner Club, una ‘plataforma digital de boletería’, un Reglamento General que incluye ‘normas para el acceso y la permanencia de los asistentes’; y promocionando mejoras tecnológicas y obras de infraestructura ‘acordes a los estándares internacionales requeridos por la Fifa”.

POR LA PLATA CAMBIA EL NOMBRE. Carlos González Hank, el empresario que financió la última remodelación del Estadio Azteca y que modificó la denominación el mítico escenario del fútbol mexicano. /// CEDOC PERFIL

Una pizca de Rhon

Banorte, una de las entidades financieras más influyentes de México, tiene como principal accionista y presidente de su Consejo de Administración a Carlos Hank González, una de las mayores fortunas de México. Se trata de un empresario que también tiene participaciones en Gruma (el productor de harina de maíz más grande de su país), la Bolsa Mexicana de Valores y el Grupo Televisa, y cuyo apellido no es ajeno al mundo del fútbol. Su padre, Jorge Hank Rhon, es propietario de Xolos de Tijuana, equipo que compite en la Liga MX, y de Dorados de Sinaloa, elenco que actualmente forma parte de la Liga de Expansión (Tercera División) y que años atrás se hizo célebre por la contratación de Diego Maradona como entrenador. También comparte la propiedad del Club Deportivo O´Higgins de Chile, como parte de un grupo inversor que tiene como otros de sus integrantes al intermediario y representante futbolístico argentino Christian Bragarnik.

Hank Rhon es titular del Grupo Caliente, un consorcio que administra casinos, hipódromos y hoteles, y que en sus redes sociales se presenta como ‘La Casa de Apuestas Oficial’ de la Liga MX y patrocinador de la Selección de México, la Liga MX Femenil, los clubes Querétaro, Guadalajara, América, Mazatlán, Santos Laguna, Atlas, León, Puebla, Juárez FC (club donde Andrés Fassi, el presidente de Talleres, oficia como director deportivo) y Atlético de San Luis; y la Concacaf Champions Cup.

Hagan juego, señores.