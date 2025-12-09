Este martes en Córdoba: más de 15 gremios marchan contra la suba del 4% a los aportes jubilatorios

Desde las 10 de la mañana, sindicatos estatales de Córdoba —entre ellos UEPC, Suoem, SEP, La Bancaria, Luz y Fuerza, UTS y Fesimupc— marchan desde Colón y Cañada hacia la Legislatura y luego a Casa de Gobierno. La convocatoria rechaza el artículo 63 del Presupuesto 2026, que habilita al Ejecutivo provincial a subir hasta un 4% los aportes previsionales en caso de declararse una emergencia financiera de la Caja.

Legislador oficialista presentó un proyecto para declarar la emergencia de la Caja de Jubilaciones en medio del recorte nacional

Los gremios aseguran que la medida implica una rebaja salarial encubierta y que afecta tanto a activos como a futuros jubilados.

Los reclamos: fin de los aportes extraordinarios y del diferimiento

En los afiches publicados en redes, por su partee, la Prensa Bancaria de Córdoba ennumeró los puntos centrales de la protesta: "Los gremios de Córdoba nos unimos en defensa de nuestros derechos previsionales y laborales. Desde La Bancaria decimos basta a los ajustes que quiere imponer el gobierno Provincial. Exigimos: Eliminación de los aportes extraordinarios; Fin del diferimiento jubilatorio; Eliminación del gravamen al doble beneficio previsional; Contra la reforma laboral; Rechazo al proyecto provincial que pretende aumentar un 4% los aportes extraordinarios. Porque defender nuestros derechos es defender el futuro de todas y todos. La Bancaria está donde tiene que estar: en la calle".

La consigna común es que los trabajadores no deben asumir el costo del déficit previsional.

El SEP entra en alerta y exige diálogo urgente

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) fue uno de los que endureció su postura. En un comunicado oficial, la organización anunció el estado de alerta y rechazó el artículo 63, señalando que la facultad de aumentar unilateralmente los aportes equivale rebaja "del 4% en los haberes de los activos y una disminución en el cálculo del haber inicial de las y los jubilados provinciales.”.

También reclamó la derogación del artículo 58 de la Ley 10.694 y pidió al Gobierno provincial que habilite un canal de diálogo urgente para "abordar la crítica situación y analizar los verdaderos orígenes del déficit del sistema previsional”.

Desde Suoem, en tanto, el rechazo no solo fue previsional sino también político. El gremio municipal cuestionó la postura del Gobierno provincial, asegurando que la actitud oficial los convierte en “pusilánimes que se arrodillaron ante el poder central”.

La movilización promete un fuerte impacto en el centro y en los servicios estatales. La marcha hacia El Panal marcará un nuevo capítulo del conflicto por la Caja, un tema que vuelve a ubicarse en el centro del debate político cordobés.