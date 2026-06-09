Fassi rompe el mercado y Sampaoli está a un paso de ser el técnico de Talleres

La decisión ya está tomada. Jorge Sampaoli será el nuevo director técnico de Talleres, en una contratación que representa un verdadero golpe de efecto de la dirigencia encabezada por Andrés Fassi. Tras varios días de negociaciones, las partes alcanzaron un acuerdo y este martes avanzaban en el intercambio de documentación para formalizar la firma del contrato.

La llegada del entrenador santafesino constituye uno de los movimientos más resonantes del fútbol argentino en los últimos años. Con una trayectoria construida entre selecciones nacionales y clubes de primer nivel en Sudamérica y Europa, Sampaoli desembarcará por primera vez como entrenador en la máxima categoría del fútbol argentino, un dato que agrega aún más relevancia a la operación cerrada por la conducción albiazul.

El arribo del exseleccionador argentino aparece además como una señal política y deportiva de Fassi, que vuelve a apostar por un perfil de jerarquía internacional para encabezar una nueva etapa del proyecto futbolístico del club.

Una carrera marcada por la élite del fútbol mundial

A sus 66 años, Sampaoli acumula una extensa experiencia internacional. Su carrera tuvo pasos por clubes de Perú, Ecuador y Chile, aunque alcanzó reconocimiento global al frente de la selección chilena, con la que conquistó la Copa América 2015, el primer título continental en la historia del combinado trasandino.

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Ese logro lo catapultó a la conducción de la selección argentina, donde dirigió durante el ciclo que culminó en el Mundial de Rusia 2018. Si bien aquella experiencia terminó de manera prematura tras la eliminación frente a Francia en los octavos de final, su nombre continuó siendo una referencia dentro del fútbol internacional.

Posteriormente dirigió a clubes de gran exposición como Sevilla, Olympique de Marsella, Santos, Atlético Mineiro y Flamengo, consolidando un perfil asociado a proyectos ambiciosos y de fuerte protagonismo futbolístico.

La apuesta de Fassi para cambiar el rumbo

La contratación de Sampaoli llega en un momento clave para Talleres. Tras una temporada con altibajos, la dirigencia busca reposicionar al equipo de cara al segundo semestre y recuperar protagonismo tanto en el ámbito local como en el plano internacional.

En ese contexto, la elección de un entrenador con experiencia mundialista y recorrido en clubes de alta exigencia refleja la intención de elevar las expectativas deportivas del plantel y fortalecer la identidad competitiva de la institución. La negociación se aceleró durante los últimos días a partir de conversaciones directas entre el entrenador y Fassi. El acuerdo terminó de cerrarse este martes y la presentación oficial podría concretarse en las próximas jornadas.