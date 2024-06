Federico Zárate el intendente “modelo de Milei”: eliminó 59 tasas municipales en Jesús María y ya muestra inversiones privadas

Quizás sean contados con los dedos de una mano la cantidad de gobernadores o intendentes que recorten impuestos o tasas para los ciudadanos. Federico Zárate lo está haciendo en su ciudad. Jesús María recortó este año 17 obligaciones, que sumadas a las 42 eliminadas en el 2023 alcanzan a 59 que ya no deberá pagar más ningún vecino. Lo que pregona a nivel nacional Javier Milei, en el interior de Córdoba se está implementando.

La municipalidad cuenta con dos cajas principales de recursos, por un lado el cobro de contribuciones locales y por otro la coparticipación provincial. En el caso del primero, solo cinco “impuestos” generan más del 95% de la caja propia: Propiedad, Automotor, Comercial y, Agua y obras sanitarias. Zárate consideró que era innecesario y burocrático mantener el resto y decidió ir sacándolos previo a un análisis junto a su gabinete.

- Un poco en tono de broma y otro en serio, te estás convirtiendo en el intendente favorito de Javier Milei ¿Quién elimina tasas en estos tiempos?

(Risas) Ojalá tuviera esa posibilidad, pero ya viene de años, digamos, de una política de Estado. Lo empezamos hace cuatro años con la intención de empezar a simplificar la vida de los vecinos. Hay un montón de tasas que no son representativas. Nos pusimos a analizar los presupuestos y solo impactan cinco tasas, el resto termina siendo toda burocracia. Primero eliminamos 42 y ahora nos quedaron 17 más. Vamos a ir haciendo una revisión más minuciosa de qué pasa en nuestra municipalidad y cómo actúa el vecino. Terminamos siendo molestos. Había tasas que grababan poner mesas y sillas en la vereda de los gastronómicos. Los gastronómicos que están todo el tiempo invirtiendo, que la reman, que ponen lindo sus locales y bueno, nosotros le cobramos por cada mesa. En definitiva, es poco representativo en un presupuesto municipal de 14.000 millones de pesos y muy representativo en el usuario.

El intendente decidió que están por implementar más quitas para incentivar las inversiones. Todas tendrán una ventana de un año de no pago de “derechos de construcción, tasas a la propiedad, tasas comerciales”. La intención es que desde el “más chiquito al mega centro comercial que se quiere instalar tenga un Estado amigo que quiere promover las inversiones”, remarcó el mandatario. Zárate busca darle su impronta a la gestión. Fue durante cuatro años el secretario de Gobierno del actual diputado nacional Luis Picat.

En paralelo está desarrollando varios loteos para viviendas y comercios en la zona periférica de la ciudad. Trabajan juntos a los inversores para agilizar el papeleo local y provincial en pos de conseguir las aprobaciones de planos y las obras. El municipio se queda con parte del terreno y se los ofrece a los vecinos a un costo muy por debajo del mercado. Esto le ayuda a pagar la infraestructura, además amplía la cantidad de hogares y negocios que tributarán. Todo es ganancia.

¿Entonces los municipios tienen plata o no tienen plata hoy?

Jesús María es un municipio financieramente acomodado. Yo creo que hay que animarse a evaluarlo. Yo lo hago dentro de una situación económica buena en el municipio, algunos meses con superávit y en otros, como ahora con el pago de aguinaldo y demás, salimos hechos o perdemos por poco. Nosotros podemos, el efecto rebote es bueno. Ya tenemos proyectos privados de estaciones de servicios, viviendas, complejos habitacionales, un montón de emprendimientos.

¿Vos crees que la eliminación de esas pequeñas tasas, incentivan a que aparezcan empresarios?

Yo creo que ayuda y acompaña el tipo de ciudad que queremos. En materia de seguridad tenemos estándares mejores que en otras ciudades. En materias de servicios tenemos todos los servicios, 100% de agua, 100% de cloacas, prácticamente un 73% de calles pavimentadas, conectividad garantizada en todo en todos los sectores de la ciudad. Es todo un combo, el privado lo ve como positivo.

Relación con la provincia

Al comienzo de su gestión mantuvo un encontronazo con los ediles opositores y afines al gobierno provincial. Luego la pelea escaló con el mismo gobernador. Hoy estaría todo superado. Ya comenzaron las negociaciones para sumar al municipio a Ley de Seguridad provincia e implementar las Guardias Urbanas. Mientas se debate la posibilidad, recibieron un grupo de medio centenar de cadetes de la policía que comenzaron a patrullar las calles de la cuidad. Queda en carpeta agregar a los Gendarmes Nacionales en prácticas locales.

¿Con Llaryora como estas?

Tenido la oportunidad de reunirme con el Gobernador tengo una relación excelente. Hay obras de la provincia que benefician mucho a Jesús María. Fue diciendo y haciendo. Me ha demostrado lo que él dice, que el tango se baila de a dos.

Construyendo poder con los vecinos del G6

El grupo se denomina G6 por “Grupo de los seis”. Son los intendentes del departamento Colón entre los que están: Jesús María, Mendiolaza, Villa Allende, La Calera, Río Ceballos y La Granja. Juntos gestionan directamente obras con el gobierno provincial, además de coordinar políticas de gobierno y acompañamiento institucional. Representan a las principales ciudades que más crecieron a la sombra de la capital cordobesa.

¿Qué es el G6?

Hicimos un mapeo en su momento con Pablo Conet (intendente de Villa Allende) con quien tengo muy buena relación. Dijimos, tenemos que empezar a juntarnos, principalmente los intendentes de Juntos por el Cambio a ver qué hacemos. La situación en general de JxC es rara, es difícil, ha habido fugas de radicales, del Pro. En definitiva, empezar a trabajar en la regionalización.

¿Qué los une?

Que somos de Juntos por el Cambio, que somos del departamento Colón. En ese momento nos unió ver de hacer un contrapeso a lo que iba a ser el poder y principalmente cómo iba a trabajar el gobierno provincial, que después no fue necesario porque el Gobernador realmente mostró una apertura de trabajo en conjunto con todos los intendentes. Somos el segundo departamento más importante de la provincia en electorado. Es un grupo interesante, podemos convertir en un grupo con territorio interesante.

Llegaron juntos a Buenos Aires, los recibe el gabinete y hasta el presidente de la cámara de Diputados...

Gestionamos con todos, la realidad es que en Buenos Aires tenemos una recepción. Es tentador políticamente recibir a los intendentes que representan en el 73% del Departamento Colón y además internamente que tenemos afinidad con el Gobierno nacional. Queremos que le vaya bien, que venimos trabajando también en ciertos lineamientos similares. Yo te decía, parece que ahora nosotros nos adaptamos a las políticas de Milei, pero nosotros hace años que venimos trabajando de ese modo.

Pasa que Adela Arning (Mendiolaza) y Pablo Cornet (V. Allende) están muy vinculados políticamente a Mauricio Macri y vos estás más cercano a la LLA ¿esto se puede romper con el tiempo?

No, porque el G6 es una herramienta para llegar. Yo vengo del radicalismo. Tenemos clarísimo que más allá de que pueda tener una más afinidad con otro dirigente, los seis buscamos lo mismo, con una premisa fundamental que es gestionar para nuestras ciudades. La política la hacemos porque es real que se debe hacer, pero la estamos dejando para después.

¿Quién lidera al grupo?

Me das un pie espectacular. Es tan buena la sinergia del grupo que llames al que llames está bien. De hecho, ha habido gestiones que lo ha hecho Adela, otras que lo ha hecho Fernando, otras que ha hecho Pablo. En otro caso, lo último de Menem a través de Luis Picat desde Jesús María. No hay egos, no hay egoísmos. Compartimos las agendas para poder gestionar. Se ha hecho tan fuerte ese lazo que con el que hables no vas a hablar de política. Parece un cassette lo que te digo, pero es muy real.

¿Cómo está el radicalismo?

Hoy no me veo participando. A mí el vecino me eligió para gobernar Jesús María. Creo que el radicalismo tiene que rever muchas cuestiones también. Es un momento en que el radicalismo debe tomar una la bandera y decir hacia dónde va. Es urgente. El 2025 va a ser difícil para el Pro o el radicalismo. La Libertad Avanza está trabajando bien el territorio y nosotros seguimos empantanado en algunas discusiones. Yo no quiero perjudicar a Jesús María. La gente no me eligió para la rosca política.

Por la cantidad de gente y por las poblaciones que ustedes representan, pueden torcer una elección.

Sin duda te repito, el Presidente sabe que cuenta conmigo y el Gobernador sabe que cuenta conmigo. Nosotros ganamos con el 55% de los votos. Si hay una intervención de trabajo en conjunto vinculado para que la ciudad crezca a mí me van a encontrar siempre. Yo en cuatro años me voy a mi casa y los únicos que me van a pedir que rinda cuentas son los vecinos.