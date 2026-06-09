Femicidio de Agostina Vega: qué dijo la abogada de Soledad Andreani, nueva detenida en el caso

Marina Romano, abogada de Soledad Andreani, aseguró que Claudio Barrelier “usaba” a su clienta y que “era un vividor” luego de que la dueña del Ford Ka fuera detenida en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

Andreani, dueña del vehículo que se habría utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años, fue imputada en las últimas horas por la supuesta comisión del delito de “encubrimiento agravado”.

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Qué dijo la abogada de Andreani

“Todo el tiempo se estaba diciendo que ella iba a sufrir una detención, que era inminente. Esto ya venía de días atrás. Desde la perspectiva jurídica, desde el asesoramiento que en ese momento ella estaba recibiendo mi parte cuando era testigo, no, no era previsible para mí y tampoco para ella”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que “la evidencia me la va a tener que poner a disposición la Fiscalía porque estas son evidencias que deben ser de forma contundente puestas a disposición al momento de formular la acusación”.

Y luego completó: “Porque yo, al recién intervenir en el proceso, ella tiene que ser indagada y me tienen que poner a disposición todas las pruebas para que yo pueda ejercer su defensa técnica”.

“Ahí la Fiscalía va a tener que tener un delito tan grave, evidencias que no bastan con las meras aseveraciones del padre desde el dolor o de los deseos de la defensa técnica que lo asiste al padre desde la perspectiva pública o del clamor público y mucho menos presiones sobre el fiscal en ese sentido. Sino que tienen que ser evidencias inequívocas. Porque se tiene que probar que ella tenía de forma inequívoca, valga la redundancia, conocimiento del hecho de forma anterior porque se la está acusando del delito de encubrimiento agravado”, enfatizó.

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Qué dijo sobre el vínculo de Andreani con Barrelier

“Era un vínculo que comenzó hace como 10 meses, ellos se conocieron hace 10 meses. Efectivamente comenzó alrededor de 4 meses atrás, donde ella para este manipulador era una novia, y él se conducía con ella y con la familia como el novio”, contó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Cuando se le consultó si era habitual que Andreani le prestara el auto a Barrelier, Romano respondió: “Era habitual, era habitual porque él se comportaba con ella de esa manera siempre. Él la usaba, era un vividor, no solamente le pedía el auto, sino también muchas veces le pedía plata, así que, para ella, no fue algo excepcional, y lo hizo sin ningún conocimiento previo del hecho”.

“Yo no voy a insistir en que ella es una víctima, sino que voy a insistir en que ella no está vinculada en forma alguna con el hecho, y voy a pedir su liberación.

En este momento, mi clienta está, no puedo ser alojada en el penal de Bouwer, he sido comunicada durante la madrugada de que está en el neuropsiquiátrico”, cerró la abogada al tiempo que aseguró que Andreani está “atravesando un cuadro psiquiátrico agudo”.

Qué dijo el abogado de los abuelos de Agostina Vega

Carlos Nayi consideró que Andreani “ha tenido un rol protagónico en la cadena de encubrimiento de este aberrante crimen”.

“Hay pautas muy claras que alimentaban este pedido, esta solicitud a la Fiscalía. En primer lugar, era pareja, había sido pareja, mantuvo una relación sentimental con Barrelier, sobre el que pesa la máxima responsabilidad: femicidio”, sostuvo el letrado.

Y luego completó: “Esta mujer, dueña del Ford Ka, también tenía acceso a esas imágenes captadas por una cámara de seguridad, ubicada justo al frente de Juan del Campillo 878. Cuando él sembraba mentiras en aras de cosechar impunidad, y me refiero a Barrelier, diciendo que ingresaba con una nena de 11 años y no con Agostina, esta mujer sabía perfectamente que quien ingresaba para no salir nunca más del domicilio era Agostina”.

“Esta mujer sabía perfectamente al momento de facilitar el Ford Ka negro, vehículo que fue utilizado para trasladar los restos de Agostina una vez efectuada la ejecución criminal a 17 kilómetros de barrio Cofico. Esta mujer al tiempo 25 de mayo horas de la tarde cuando recibe al padre de Agostina en un domicilio de barrio Yofre Norte, y el padre de Agostina indagaba, preguntaba, ella ayudaba al relato”, aseveró Nayi.

“El sentido común indica que esta mujer era materialmente imposible que desconociera el grado de responsabilidad y lo que significaba en una etapa de investigación creciente facilitar un auto a la persona que había llevado adelante una conducta criminal despiadada”, cerró el abogado.