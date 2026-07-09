Feriado del 9 de Julio y viernes no laborable en Córdoba: cómo funcionarán el transporte, la recolección y los servicios municipales

Con motivo del feriado por el Día de la Independencia y del viernes no laborable, la Municipalidad de Córdoba dio a conocer cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante ambas jornadas. Habrá modificaciones en el transporte urbano, la recolección de residuos, el SEMM, las plantas de ITV y la atención en dependencias municipales.

Este jueves 9 de julio, el Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencia de domingo, mientras que el viernes 10 lo hará con frecuencia de sábado.

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En cuanto a la recolección domiciliaria de residuos, el servicio estará suspendido, por lo que se recomienda a los vecinos no sacar las bolsas a la vía pública. La prestación se retomará con normalidad durante el viernes.

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) será gratuito tanto el jueves como el viernes en los sectores donde habitualmente funciona. En tanto, el sábado volverá a operar de manera habitual entre las 8 y las 14.

Por otra parte, las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) permanecerán cerradas durante el feriado del jueves y retomarán la atención normal el viernes.

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente abrirán ambos días en el horario habitual de 8 a 18 para visitas y servicios.

Finalmente, el Palacio 6 de Julio, los Centros de Participación Comunal (CPC) y el resto de las dependencias municipales no atenderán al público durante el jueves 9 ni el viernes 10 de julio, retomando su actividad en los horarios habituales una vez finalizado el fin de semana largo.