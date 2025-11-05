Final de la Copa Argentina en Córdoba: cortes de calle, colectivos y todos los detalles del operativo en Alta Córdoba

Córdoba será nuevamente sede de una final nacional: este miércoles 5 de noviembre a las 21:10, el estadio del Club Instituto Atlético Central Córdoba ocupará el punto de encuentro del partido decisivo entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, que definirán quién levanta por primera vez la Copa Argentina.

Copa Argentina: por tercera vez, la vuelta olímpica será en Córdoba

El municipio dispuso un amplio operativo de tránsito, control y seguridad, coordinado por la Secretaría de Gobierno junto a la Policía de la Provincia, la Guardia Urbana, Fiscalización y Control Municipal, Defensa Civil y la Unidad Ejecutora de Riesgo Eléctrico, dado que el encuentro se jugará con ambas hinchadas presentes.

Cómo será el operativo y los accesos

Los colectivos con simpatizantes de Independiente Rivadavia estacionarán sobre Calderón de la Barca, entre Jujuy y Tucumán, mientras que los de Argentinos Juniors lo harán en Colectora Este de Juan B. Justo, entre Concejal Cabiche y Arturo Capdevila.

Además, se peatonalizará toda la zona periférica al estadio, por lo que habrá cortes de calles en los siguientes puntos:

- Jujuy y Argensola

- Calderón de la Barca y Juan B. Justo

- Sucre y Calderón de la Barca

- Lope de Vega y Juan B. Justo

- Francisco Quevedo y Tucumán

Un total de 58 agentes de Tránsito trabajarán en el ordenamiento vehicular y la asistencia a los vecinos durante el operativo.

Seguridad y control durante el partido

Las parcialidades estarán separadas por dos pulmones de seguridad:

- El principal, delimitado por Lope de Vega – Juan B. Justo – Calderón de la Barca – Sucre.

- El secundario, entre Jujuy – Francisco de Quevedo – Lavalleja – Lope de Vega.

La Guardia Urbana Municipal y la Policía de Córdoba coordinarán acciones preventivas para garantizar la seguridad y evitar incidentes que empañen el evento deportivo.

Además, 30 agentes de Fiscalización y Control supervisarán el cumplimiento de normas, la venta ambulante y el desarrollo general del espectáculo, tanto durante el partido como en el postpartido.

Asistencia sanitaria y apoyo técnico

El operativo incluye también la presencia de Defensa Civil y la Unidad Ejecutora de Riesgo Eléctrico, que brindarán asistencia dentro del estadio y activarán, si fuera necesario, un corredor sanitario.

Recomendaciones para los asistentes