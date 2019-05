Fuerte impacto en el peronismo cordobés tras el anuncio de CFK

NICOLAS GERCHUNOFF

Desde el entorno del reelecto gobernador Juan Schiaretti admiten que la noticia que ayer a la mañana conmocionó el mapa político nacional cuando Cristina Fernández, de Kirchner anunció mediante un video que no será candidata a presidenta, sino que acompañará como vice a Alberto Fernández, en una fórmula que competirá en las elecciones primarias dentro del peronismo, los tomó por sorpresa y provocó un impacto.

“La noticia nos sorprendió a todos, incluido al propio (Juan) Schiaretti. Es imposible hacer un análisis ahora o salir a hablar hasta que no pase este momento y sepamos bien dónde estamos parados y cómo se acomodan las cargas con el paso de las horas”, aseguró a PERFIL CORDOBA un colaborador muy cercano al gobernador en estricto off the record.

Teniendo claro su rol como el gran armador dentro del denominado peronismo federal -tras el contundente triunfo en las urnas el pasado domingo, cuando logró el 54% de los votos-, Schiaretti sabe que jugará un papel importante en la construcción electoral justicialista nacional, pese a que él mismo se encargó de bajarle el tono a su perfil al repetir esta semana que no es el “macho alfa” del espacio.

Sin embargo, la decisión de Cristina Kirchner candidateando a Alberto Fernández aumenta aún más la presión sobre los líderes de Alternativa Federal, que aseguran buscar la unidad de todo el peronismo con la candidatura presidencial de Cristina como único límite para conseguir el consenso dentro del partido.

“Hay que barajar y dar de nuevo, la irrupción de Alberto Fernández como precandidato presidencial nos obliga a empezar de cero y ver quiénes quedan dentro de nuestro espacio y quiénes querrán acercarse a ellos”, explicó otro experimentado dirigente del Partido Justicialista cordobés.

Durante el sábado, algunos referentes que formaban parte de Alternativa Federal decidieron dejar el espacio. Es el caso de Felipe Solá, quien manifestó: “mi candidatura tenía una única misión: construir una unidad amplia para defender el trabajo, a los humildes y a la clase media. Ese objetivo está cumplido. Celebro la decisión de Cristina. Felicito a Alberto”.

Aunque por el momento prima la cautela y nadie saldrá a hablar del tema hasta que no lo ordene o lo haga el propio Schiaretti, desde el círculo cercano al gobernador dejaron entrever posiciones ambiguas que no terminan de definir aún la estrategia que se adoptará.

Por un lado, están quienes aclaran que no existen diferencias personales entre Schiaretti y Cristina Fernández sino solo visiones políticas distintas, y destacan la buena relación entre la dirigencia del peronismo mediterráneo y Alberto Fernández, reforzando la idea de diálogo con todos los sectores.

Por otra parte, aseguran que aunque no sea candidata a presidente, “sigue siendo Cristina”, con su poder y su manera de hacer y ejercer la política.

“Sería aventurado analizar si esto contribuirá o no a conformar la unión de todo el justicialismo. Por ahora solo podemos confirmar que seguiremos con las actividades previstas en Alternativa Federal, lo que implica avanzar con la reunión organizada para esta semana, donde vamos a analizar el triunfo del peronismo en las elecciones de Córdoba y trazaremos los lineamientos de la estrategia de cara a las Paso. Obviamente el anuncio de Cristina Fernández cambia el escenario y tendremos que analizarlo”, sintetizó un dirigente justicialista.

El único funcionario que se expresó fue el electo intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora. Aseguró que la candidatura de CFK “lo tomó por sorpresa”, aunque evitó hacer consideraciones políticas.

