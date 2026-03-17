GAMA se relanza al mercado: inicia proyecto de casas con financiación de hasta 210 cuotas

En un contexto en el que el crédito hipotecario prácticamente desapareció del mercado y el acceso a la vivienda quedó limitado a un segmento reducido de compradores, la desarrollista cordobesa GAMA presentó Casas Gama, un nuevo desarrollo residencial que propone esquemas de financiamiento propios para facilitar la compra de vivienda.

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El proyecto se ubicará en Barrio Norte 2, con acceso por avenida Luchesse, y contempla la construcción de viviendas desde 75 m². El esquema comercial incluye un anticipo desde el 10% y financiación de hasta 210 cuotas, con valores que parten desde $488.600 mensuales.

Según informó la empresa, quienes alcancen el 33% del valor total podrán acceder a la entrega de la vivienda en un plazo estimado de siete meses.

Las casas estarán desarrolladas en una sola planta y contarán con estar-comedor integrado, cocina abierta, dos dormitorios, baño con antebaño y patio con parrilla. El diseño también contempla una estructura preparada para futuras ampliaciones.

Desde la compañía señalan que la propuesta busca adaptarse a la actual realidad del mercado inmobiliario local, donde la financiación bancaria para vivienda continúa siendo limitada. “La previsibilidad es clave. Cuando las condiciones están claras y los plazos definidos, la confianza vuelve a aparecer”, señaló Ignacio Ripoll, directivo de la firma.

Para la desarrollista, el lanzamiento también marca una nueva etapa institucional y comercial. Gabriela Petrone, presidenta de la empresa, indicó que el sector atravesó años complejos y que hoy el desafío es volver a impulsar propuestas que amplíen las posibilidades de acceso a la vivienda.

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“Después de años muy desafiantes para el sector, creemos que es momento de volver a proponer soluciones comerciales flexibles. Este desarrollo busca responder a una necesidad real que vemos todos los días”, afirmó.

En la misma línea, desde la nueva generación de la firma destacan la necesidad de diseñar productos inmobiliarios alineados con las posibilidades económicas actuales de los compradores.

“Hoy el desafío es diseñar productos de calidad que se adapten a la realidad económica de las personas. Casas Gama nace con esa lógica”, explicó Giorgio Petrone. Desde la empresa consideran que este tipo de esquemas de financiación privada podría generar mayor dinamismo en el mercado inmobiliario cordobés, en un escenario donde el crédito hipotecario aún no logra recuperarse.