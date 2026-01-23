Gremialista cordobesa sobre la reforma laboral: "Es un proyecto que no tiene ni una a favor de la clase trabajadora"

La secretaria general de la CGT Córdoba, Ilda Bustos, aseguró que el proyecto de reforma laboral “no tiene ni una a favor de la clase trabajadora”.

Avelluto sobre el "discurso patético" de Milei en Davos: "Maquiavelo desconfiaba de los que creían tener la verdad"

Reforma laboral

“Este proyecto de reforma, mal llamada reforma laboral, estamos absolutamente opuestos a esa posibilidad tal cual lo han dicho prácticamente todas las organizaciones sindicales, incluso la CGT nacional”, explicó la gremialista

“Es una regresión de los derechos. Es un proyecto que no tiene ni una a favor de la clase trabajadora”, agregó en declaraciones a SRT Media.

Llaryora despersonaliza la comunicación de gestión: una movida atípica en la provincia

“No va a crear empleo”

“No va a crear empleo porque no hay ley laboral que haya creado empleo nunca. A la posibilidad de empleo la crean las decisiones políticas y económicas, no una ley que supuestamente moderniza aunque en algunos aspectos no lleva al siglo 19 como es el caso de la jornada laboral, que sí habría que revisar, pero no en el sentido contrario como lo están haciendo ellos”, argumentó Bustos.

Además señaló que “beneficia solamente a un sector, al sector de la economía concentrada, de las grandes empresas, las monopólicas que son las que van a aprovechar las ventajas que le da el RIGI, que está en la Ley Bases, y que necesita tener condiciones más favorables que las que tienen todavía”.

“Es más ya tienen mucho por la caída de los salarios que han perdido poder adquisitivo en estos años y ya veníamos de antes así. Es lo que les ha permitido acumular, trasladar de un sector a otro, acumulando la rentabilidad, las ganancias, pero quieren más”, sostuvo la sindicalista.

“No es casualidad que este proyecto haya sido redactado en los estudios jurídicos de los representantes de las grandes empresas”, cerró Bustos.