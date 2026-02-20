Grido superó las 2.000 franquicias y proyecta llegar a 3.000 para 2030

Con más de dos décadas en el mercado, Grido cerró 2025 con cifras récord al superar las 2.000 franquicias y alcanzar una producción de 95 millones de kilos, según confirmó Javier Díaz Caballero, líder de Comunicación de la firma, quien además anticipó un crecimiento ordenado hasta 2030, nuevas inversiones industriales y acciones comerciales vinculadas al Mundial de fútbol.

“Hoy tenemos un crecimiento ordenado y programado hasta el 2030”, afirmó el ejecutivo. “Durante el año pasado cruzamos la barrera de las 2.000 franquicias, con una evolución en todos los países”.

En materia productiva, la empresa puso en marcha una nueva nave industrial para su línea de palitos. “La nueva palitera se encuentra en funcionamiento en una nueva nave, permitiéndonos duplicar la producción”, explicó Díaz Caballero.

El inicio de 2026 mantuvo la tendencia positiva. “El primer mes del año se ubicó un 10% por encima en el interanual”, detalló el vocero.

La compañía continúa con su plan de inversiones en infraestructura para ampliar capacidad de almacenamiento, optimizar el tratamiento de efluentes y sumar nuevas líneas productivas. Además, seguirá la apertura de franquicias en los mercados actuales y analiza desembarcos en otros destinos de América Latina.

“Hay dos mercados con posibilidades más concretas, pero todavía se encuentran en etapa de decisión”, indicó. De cara a 2030, la meta es alcanzar una producción anual de 140 millones de kilos de helado y comercializar más de 6 millones de kilos de alimentos congelados.

En el plano comercial, el objetivo es llegar a 3.000 franquicias y desarrollar 5.000 Heladerías Sociales. La expansión regional se combina con innovación en productos y acciones vinculadas a grandes eventos.

Nuevos sabores y foco en el Mundial

Recientemente la marca lanzó los sabores Chocolate Dubai y Mango, y sumará Mango Bravo, que se elaborará en cada franquicia con base de mango y agregado de Tajín. “Nuestros productos están siempre evolucionando y siendo testeados por consumidores de helados en general. Es uno de nuestros principales focos”, sostuvo.

Como licenciataria oficial del Mundial de fútbol, la empresa prepara lanzamientos y activaciones especiales. “Deberán estar atentos porque se vienen buenas acciones y productos”, anticipó.

En relación con el contexto macroeconómico, Díaz Caballero aseguró que el modelo de cercanía amortigua el impacto. “Grido se ha basado siempre en un producto cercano a la gente. En distancia, en precio, en calidad, en atención. También son cercanos nuestros proveedores”.

Según explicó, esto permite que “el nivel de consumo en las franquicias no sufra mucha variación” pese a la revisión de precios y la retracción de márgenes observada en el mercado. “Nuestro compromiso de poder seguir brindando la mayor cantidad de momentos felices a nuestros clientes nos obliga a mantener nuestra política de precios”, afirmó.

Para sostener competitividad sin resignar calidad, la estrategia combina expansión, eficiencia operativa, tecnología, innovación y trabajo en equipo. “Estamos evolucionando en calidad sin resignar competitividad”, concluyó.