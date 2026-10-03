Gvozdenovich y Chiarella, sintonía fina en las dos UCR y una prueba de fuego ante Milei 2027

La nueva conducción de la UCR de Córdoba, encabezada por Matías Gvozdenovich, arrancó con una sintonía política y personal aceitada con el Comité Nacional que lidera Leonel Chiarella. Sin embargo, el vínculo tendrá una prueba de fuego cuando el escenario electoral de 2027 obligue a definir qué hacer frente a Javier Milei. “El Ruso” Gvozdenovich mantiene una relación de larga data con el presidente de la UCR Nacional, dirigente del riñón político del gobernador Maximiliano Pullaro. Se conocen desde la militancia, tienen una relación cercana y son prácticamente vecinos: entre Arias y Venado Tuerto hay apenas 45 kilómetros.

También Marcos Ferrer, presidente saliente de la UCR cordobesa, mantiene un buen vínculo con Chiarella. Sin embargo, detrás de esa sintonía personal aparece el verdadero interrogante: los perfiles frente a Milei son diferentes y las estrategias electorales de Córdoba y Santa Fe no necesariamente transitan por el mismo carril.

Nada que ver con los tiempos de Martín Lousteau y Rodrigo de Loredo, cuando el factor Milei tensionó la relación hasta romperla y los colocó en veredas opuestas. El entonces senador sostuvo una oposición dura, mientras quien fuera jefe de la bancada UCR en Diputados mantuvo una postura dialoguista con el poder libertario, que continúa —desde el llano— hasta estos días.

Dos radicalismos frente a Milei

Aunque los comités provinciales tienen autonomía para definir sus alianzas electorales, los perfiles son distintos. Chiarella muestra un perfil opositor frente al gobierno nacional. El deloredismo, en cambio, mantiene aceitados puentes de diálogo con la Casa Rosada y busca construir un frente amplio no peronista que incluya a La Libertad Avanza (LLA) para disputar la gobernación de Córdoba.

Sin embargo, puede haber un punto de conexión, aunque con intereses distintos. Más allá de cierta impronta opositora de Chiarella, el pullarismo tiene su prioridad centrada en que Milei no complique el camino del mandatario santafesino hacia su reelección.

“Hay que dejar abierta la posibilidad de que Pullaro, llegado el momento de las definiciones, tenga alguna negociación con el gobierno nacional para que no le compliquen su elección provincial en 2027”, advirtió un interlocutor radical en su análisis del escenario electoral por venir.

El gobernador santafesino tiene en mente un calendario propio, con PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio, para evitar el cruce con la elección nacional. Pero, tanto en Córdoba como en Santa Fe, la UCR comparte electorado con LLA.

Con la mira puesta en 2027, Córdoba marca su propia cancha. De Loredo y Gvozdenovich ya enviaron señales a los potenciales socios libertarios: la UCR pretende encabezar un frente amplio no peronista. Del otro lado, existe la postura de que el radicalismo debería sumarse sin condiciones al armado violeta de Gabriel Bornoroni y Luis Juez.

La discusión, en definitiva, no será solamente si la UCR acuerda con Milei, sino bajo qué condiciones y quién conduce ese eventual frente electoral.

Respaldo político

Chiarella ya había elegido Córdoba para iniciar, en enero, su primera gira federal. Ahora, durante la asunción de las nuevas autoridades radicales, volvió a marcar presencia y dejó un mensaje grabado de respaldo a su “amigo” Gvozdenovich.

“Cuentan con todo el acompañamiento, con todo el apoyo del Comité Nacional para trabajar en conjunto, desde la militancia, desde el territorio, desde las gestiones de nuestros intendentes radicales que demuestran todos los días lo que significa que gobierne el radicalismo”, afirmó.

El intendente de Venado Tuerto cerró con una definición que marcó el grado de sintonía fina: “Si seguimos ese camino, seguramente vamos a tener el próximo intendente de la ciudad de Córdoba que va a ser radical, el próximo gobernador que va a ser radical y el próximo presidente de la Argentina que va a ser de la Unión Cívica Radical”.

El poder del “Pocho”

En Córdoba, el nuevo presidente de la UCR asumió con una hegemonía interna que le permite a De Loredo desplegar su estrategia electoral sin obstáculos. Algunos radicales ya hablan del peso que tendrá el “Ruso” y lo comparan con la dimensión interna que tuvo el “Pocho” Angeloz. “Gvozdenovich va a tener más poder interno que Eduardo Angeloz en los 80”, remarcaron dos correligionarios.

En su primer movimiento, el nuevo titular partidario colocó a De Loredo en el centro de la estrategia. “Tenemos el candidato a gobernador que hoy por hoy está liderando las encuestas” y llamó a construir “un frente amplio para poder sacar al peronismo de la gobernación”.

De hecho, Gvozdenovich ya puso en marcha la primera herramienta para ordenar esa hoja de ruta: convocó al nuevo Congreso partidario. Con un control de 80 a 20, la cúpula radical referenciada en De Loredo avanzará sobre la reforma de la Carta Orgánica y, sobre todo, sobre la discusión de alianzas con el factor Milei de por medio.

Pata nacional

El músculo de la nueva UCR cordobesa también se refleja en sus tres principales fichas ante el Comité Nacional. Marcos Ferrer será el primer delegado y conservará el puente directo con la mesa nacional a través de sus vínculos con Chiarella y Emiliano Yacobitti. El socio político del exdiputado se moverá en línea con la estrategia deloredista.

Soledad Carrizo, actual funcionaria del INAES, representa otra pieza clave del tablero radical. Socia en Generación X, ya se incorporó a la mesa libertaria en Córdoba que encabeza Gabriel Bornoroni y despliega movimientos —por fuera de la estructura orgánica— para acercar intendentes radicales al espacio libertario. La estrategia genera malestar en sectores internos, aunque por ahora De Loredo hace la vista gorda. Llegado el momento, sin embargo, la UCR deberá fijar una posición orgánica frente a LLA y cerrar filas: no habrá margen para jugar a dos puntas.

Javier Bee Sellares completa el tridente. Vicepresidente de la UCR Nacional, referente de Consenso Causa Federal y socio político de De Loredo, comparte la mesa chica con Chiarella y mantiene abierta su propia pulseada por la candidatura radical a la intendencia de Córdoba.

De este modo, la nueva conducción cordobesa llega con poder interno recargado, músculo nacional y una estrategia electoral en marcha. La sintonía personal entre Gvozdenovich y Chiarella está fuera de discusión. La verdadera prueba llegará cuando 2027 deje de ser una hipótesis y el radicalismo deba definir cuánto acercarse a Milei y cuánto diferenciarse al momento de aplicar la lapicera para cerrar la alianza que irá por el poder de Córdoba.