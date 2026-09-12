Habla el estratega de Germán Font: las claves del triunfo y lo que se viene

La elección de Marcos Juárez dejó una primera lectura política que va más allá del resultado electoral. Para Santiago Comadira, consultor que trabajó en la campaña de Germán Font, la clave no estuvo en convertir a la ciudad en el “kilómetro cero” de un nuevo proceso nacional, sino en entender que los vecinos estaban atravesando un cambio de ciclo y buscaban una alternativa local.

Font obtuvo 7.075 votos, equivalentes al 46,09%, contra 19,99% de Pedro Dellarossa y 17,31% de Gerardo Pasquali. La participación fue del 64,15%, casi cinco puntos por debajo de la elección municipal de 2022. Comadira repasó la estrategia que llevó al triunfo y explicó por qué, a su criterio, la elección no puede leerse solamente en clave partidaria ni extrapolarse mecánicamente al resto de la provincia.

El diálogo con “Pensavalle informa” (lunes a viernes de 8 a 10, por Punto a Punto Radio 90.7):

—¿Una de las características de la campaña fue poner el énfasis en lo estrictamente local, sin provincializarla ni nacionalizarla?

—Sin duda. Una de las características que creo que sustentan el triunfo de Germán Font tiene que ver con la correcta lectura del escenario local. Hubo una propuesta muy cercana, de interpretar el humor que había en Marcos Juárez y trabajar eso que tiene que ver con hablar de los temas locales. Hubo algunos intentos de tratar de nacionalizar la elección, pero no prosperaron porque lo que se elegía en Marcos Juárez tenía que ver con un modelo de ciudad diferente. Font supo interpretar eso y ofrecer esta alternativa, esta nueva opción para la ciudad.

—¿Se tuvo en cuenta que era el “kilómetro cero”, la primera elección de un largo calendario que vamos a tener durante más de un año?

—Es muy interesante ese planteo. No había un clima político vinculado a “este es el kilómetro cero”. Sí había un enorme malestar con un ciclo político que estaba terminado. Y en eso encuadro esta segunda parte que mencionaba, que tiene que ver con los problemas de empleo. Un municipio que había dejado, o era percibido como ya sin capacidad de dar respuestas. Y Font supo encarar estas problemáticas, supo ponerles nombre a los problemas y, sobre todo, proponer soluciones o alternativas que fueron bien valoradas por la ciudadanía. Muchas veces, cuando la ciudadanía elige un intendente, elige mucho más que alguien que asfalta las calles. Elige un proyecto de ciudad. Y Font propuso eso: una nueva etapa, un nuevo camino para Marcos Juárez. Por eso fue acompañado ampliamente. Germán Font terminó con 7.000 votos por encima de las performances históricas del peronismo en la ciudad. Y por eso también la campaña fue mucho más que eso. El peronismo, obviamente, ocupó un lugar central en el armado político y en el espacio, pero fue mucho más que eso.

—¿Este fue un triunfo del peronismo o el cordobesusmo?

—Yo diría que se aproximó al cordobesismo en términos de construcción política, donde el peronismo está adentro pero también hay otros sectores: la sociedad civil, las instituciones, profesionales independientes, mucha gente, lo que en política se conoce como “los sueltos”, los que andan sueltos por ahí y se aúnan a un proyecto que Font supo llevar muy bien y con una energía tremenda. Ustedes lo conocen: una persona de 36 años que no para, es un tractor. Por eso, al principio de todo, es esto: lo ganó Germán y su equipo, de bote a bote.

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—Más allá de Marcos Juárez, ¿cómo analiza la baja participación? ¿Cómo hace un consultor para hablarle a un tercio de la sociedad que no va a participar?

—La participación terminó siendo de 64%, que sigue siendo baja. Fueron cinco puntos menos que en la última elección. Esto no es nuevo y más en elecciones subnacionales, lo que desafía a la política no sólo a ofrecerle algo sino a convencer a la gente de que ese domingo salga de su casa, agarre el documento y vaya a votar. Parece algo que para los que tienen más edad es natural, algo que uno hasta espera. Pero a otros les estás pidiendo un montón; que te regalen una o dos horas de su vida para ir a elegir algo. Entonces, las campañas tienen que apuntar no sólo a ofrecer una oferta distinta, sino además a sacar a la gente a votar, a convencerla de que ese día tenga la energía para levantarse un domingo, hacer la cola y votar.

—Rodrigo de Loredo dijo que esto tiene que servir de advertencia y ser un llamado a la oposición. ¿Qué haría usted si tuviera que hacerle la campaña a un candidato a intendente en Córdoba, por el radicalismo o por el PRO?

—Es una pregunta un poco contrafáctica para mí. Yo le diría que lo que sucedió en Marcos Juárez en clave marcojuarense, porque no tengo herramientas suficientes para extrapolar esa elección o lo que sucede en el resto de la provincia. Cada pueblo es un mundo y hay que estudiarlo. Hay que entrar en sus deseos, en qué es lo que lo sensibiliza y qué es lo que lo lleva a votar por alguien o por un proyecto. Entonces, no habría una receta única. Sí te digo algo en relación con eso, porque lo he visto en varios lugares: el tema de la división o la fragmentación. Nosotros tenemos hecho un ejercicio muy interesante que tiene que ver con la reasignación del voto. Y Font hubiese ganado incluso si no hubiese habido una oferta tan amplia como la que hubo. Hubo siete candidatos y la candidatura de Germán fue tan transversal que, si hubiese sacado a uno o a dos contrincantes del escenario, también hubiese ganado. Por supuesto, hubiese sido por un margen mucho más ajustado. Lo que triunfó en Marcos Juárez fue una propuesta de ciudad, una interpretación correcta que hizo Font sobre el humor, el clima y una propuesta de cambio y de nueva etapa para la ciudad, que era lo que los marcojuarenses estaban pidiendo.