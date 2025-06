"Hay una demanda insatisfecha de productos de alta categoría": la alianza Elyon–Sancor que apostó por romper el molde

Todo comenzó con una nota en el diario y una corazonada. Martín Teicher, presidente de Elyon Desarrollistas, leyó que Sancor Seguros planeaba invertir (US$ 200 millones) en real estate en Córdoba y no dudó: pidió una reunión. Lo que siguió fue una charla breve, una coincidencia de miradas y una decisión tomada en tiempo récord. Así nació una alianza estratégica que hoy impulsa un edificio emblemático en el corazón de Nueva Córdoba y marca un antes y un después en el mercado inmobiliario local.

"Cuando dos empresas comparten la misma mirada y filosofía, uno más uno no es dos... puede ser infinito", resumió Teicher.

Así nació ALERE, el primer desarrollo de Sancor Seguros en la ciudad y un paso clave en la consolidación de Elyon como actor relevante en el mercado de alta gama de Nueva Córdoba.

Un proyecto que rompe el molde

Diseñado por el Estudio Aisenson de Buenos Aires, con experiencia internacional y más de 3 millones de metros cuadrados construidos, ALERE se distancia de los estándares típicos del barrio. Se trata de departamentos de un dormitorio, pero con características propias de una vivienda de mayor jerarquía: baño en suite, vestidor, toilette, amplios livings, coworking, gimnasio verde y un patio interno que aporta luz y espacio. "Queremos algo más grande, queremos un living más generoso", fue la consigna que Sancor Seguros planteó desde el inicio.

Arquitectura rentable: el sello de Zap en Pocito, Dúo y Distrito Orfeo Salud

La propuesta, que al inicio parecía sobredimensionada para el mercado local, demostró responder a una demanda no cubierta. "Vendimos cerca de 15 unidades antes de comenzar la obra. Había un público esperando este tipo de producto", señaló Teicher.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es el perfil de los compradores. En su mayoría, provienen del interior del país. Desde empresarios de La Rioja que buscan para sus hijos estudiantes una vivienda que mantenga el estándar de vida familiar, hasta personas mayores de 60 años que planifican su retiro en una zona urbana, segura y caminable. "Le hablo a la gente joven del interior y al adulto del interior", resumió el empresario.

La presencia de Sancor, con su estructura cooperativa y una red consolidada en todo el país a través de Sancor Seguros, Prevención Salud y Banco del Sol, fue clave para captar a ese público que confía en una marca con 70 años de trayectoria.

El valor de un socio con espalda financiera

La participación de la aseguradora transformó por completo la dinámica comercial del proyecto. "Se vendió tan bien y de manera tan sana que no hay que poner más plata. La plata va a donde ya hay plata", explicó Teicher, citando una de sus frases recurrentes. La previsibilidad financiera que aporta un grupo de esa envergadura también resulta clave para atraer nuevos capitales.

"Construir es un arte, no un negocio financiero": la desarrollista que promete viviendas accesibles y entrega en menos de 12 meses

De cara al futuro, incluso se abre la posibilidad de que el Banco del Sol ofrezca créditos hipotecarios, lo que permitiría cerrar un circuito virtuoso: fondeo, confianza y acceso a la vivienda.

Un mercado difícil, una estrategia prudente

A pesar del impulso que significó ALERE, Teicher se muestra muy cauto con respecto al panorama general del sector. "Está muy caro construir y los inmuebles usados están mucho más baratos que los nuevos. No hay crédito hipotecario y los bancos ofrecen tasas inviables", resumió.

Por eso, Elyon solo lanza obras con financiamiento asegurado. Además de ALERE, tiene en ejecución Torre Aurus y Aviva Rondeau. La estrategia actual se centra en Nueva Córdoba, un mercado que Teicher considera de "alta rotación y liquidez".

En cuanto a la gestión urbana, el presidente de la desarrollista valoró el trabajo técnico de la municipalidad en el caso de ALERE, aunque criticó la falta de planificación estructural, sobre todo en lo que refiere al sistema de agua. "No puede ser que cada obra tenga que hacer una infraestructura nueva porque no hay planificación previa", afirmó. También pidió reglas claras y más controles: "No somos benefactores sociales. Damos trabajo porque nos sirve, pero el Estado debe ejercer su poder de policía. Eso también da previsibilidad".

Más allá del contexto actual, Teicher mantiene una visión de largo plazo. Sueña con un mercado más inclusivo, donde sea posible construir a escala para más personas. "Me encantaría dejar de vender productos solo para un segmento muy pequeño. Hay una necesidad de vivienda enorme", aseguró.

Confía en que un blanqueo de capitales y una baja en los costos en dólares podrían reactivar el sector, y anhela un país con crédito hipotecario accesible. "En nuestra cultura, el techo propio es tan valioso como el título universitario. Cuando un cliente te entrega los ahorros de su vida y te mira a los ojos, no podés fallar", concluyó.

Martín Teicher, presidente de Elyon.

Proyectos destacados de Elyon

Torre Aurus

- Av. Vélez Sarsfield 677 – Nueva Córdoba.

- 97 unidades + cocheras comerciales y privadas.

- Entrega: 2026.

- Amenities: piscina, coworking, gimnasio, SUM, espacios verdes.

- Financiación: 50% + hasta 24 cuotas CAC.

ALERE

- Buenos Aires 835 – Nueva Córdoba.

- 108 unidades.

- 12 pisos, diseño del Estudio Aisenson.

- Amenities: piscina, coworking, SUM, gimnasio, seguridad 24×7.

- Financiación: 25% + hasta 48 cuotas CAC.

Directivos

- Martín Teicher – Presidente.

- Gabriel Teicher – Vicepresidente.

- Mauricio Páez – Gerente de Producción.

- Leandro Gregorio – Gerente de Finanzas.

- Leandro Moreno – Gerente Administrativo.

Datos