Homicidio de Sebastián Villarreal: nueva detención del joven vinculado al crimen y "un loop de locura"

Jimena Villarreal, hermana de Sebastián Villarreal, denunció la "ineptitud" del sistema judicial ante la reincidencia de un adolescente que estuvo acusado de participar en el homicidio de su hermano en barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba.

La Policía informó que el joven de 16 años fue capturado en un operativo realizado en las últimas horas en barrio General Paz, donde se incautaron prendas de vestir que habrían sido robadas de un complejo habitacional ubicado en calle México al 1.100.

El adolescente fue detenido seis veces con posterioridad a su participación en el homicidio de Villarreal ocurrido a fines de febrero de 2024. Pero al ser menor de edad al momento de ese hecho para la normativa legal no es punible.

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Qué dijo la hermana de Sebastián Villarreal

Villarreal expresó el profundo impacto emocional que genera la constante reaparición mediática y delictiva del joven para “hacer un duelo en paz”. “Sentir que parece ser imposible que esto deje de suceder", puntualizó en declaraciones a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

En este sentido, Villarreal apuntó directamente contra la gestión de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, denunciando una falla estructural.

"Creo que está en evidencia la ineficiencia y la ineptitud que tiene el sistema judicial y el Estado, Este chico pasó reiteradas veces por el complejo Esperanza. Nunca se tomó una medida excepcional cuando ya existía en la ley y estaba en la posibilidad de la jueza Giraudo y ella eligió externarlo pese a que todos los informes le decían que no, que tenía que tomar una medida excepcional", cuestionó.

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"Un loop de locura"

"Nosotros le pedimos personalmente que tomara una medida excepcional. Le dijimos que esto iba a volver a pasar y así fue. Ha pasado seis veces más desde que salió por la externación por el caso de Sebastián. Y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque el Estado y el sistema judicial no hacen nada. Literalmente lo que hacen es que se sientan esperar que otra familia atraviese lo que nosotros estamos atravesando", remarcó en diálogo con Julio Kloppenburg.

Por otra parte, Villarreal cuestionó la eficacia de los tratamientos de resocialización aplicados por la Senaf, calificándolos de insuficientes para la complejidad del contexto del joven. Con dureza, manifestó: "No pueden darle dos horas de terapia a la semana a un chico atravesado por la violencia desde antes de nacer. Eso no es una intervención, eso es un parche. Entonces, cuando si ellos hubiesen hecho lo que realmente tendrían que hacer, no estaríamos acá. Es realmente aterrador cómo las familias tenemos que padecer la ineptitud y otra vez y no puede ser que después de 2 años y medio casi estemos en exactamente el mismo bucle con el que esto inició".

“No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar cosas distintas. La verdad que es como un loop de locura", concluyó Villarreal.