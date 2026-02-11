Incidentes en el Puente Centenario: protesta contra la reforma laboral terminó con detenidos y decenas de personas afectadas

Este miércoles por la mañana, en el Puente Centenario de la ciudad de Córdoba, fuerzas de seguridad provinciales intervinieron en una protesta convocada por agrupaciones políticas, docentes y estudiantiles contra la reforma laboral que se discute en el Senado de la Nación, dejando al menos tres personas detenidas y alrededor de 30 manifestantes afectados por el uso de gases.

El operativo fue desplegado por efectivos de la Policía de Córdoba, con apoyo de fuerzas federales, cuando los manifestantes se encontraban organizando una modalidad de protesta que incluía la ocupación parcial de la calzada. En ese contexto se produjeron corridas, empujones y la dispersión del grupo mediante agentes químicos.

Fotografías difundidas por Laura Vilches (@VilchesLaura) en X.

Entre las personas detenidas se encuentran un integrante de la conducción del gremio docente UEPC, una periodista de Enfant Terrible y un delegado escolar. Las organizaciones presentes reclamaron su inmediata liberación y cuestionaron el procedimiento llevado adelante durante la mañana.

Además, se registraron cerca de 30 personas con afecciones producto de los gases, entre ellas docentes y referentes de los espacios que participaron de la convocatoria. La exconcejala y docente Laura Vilches también resultó alcanzada por el operativo y debió recibir asistencia tras ser impactada directamente por los agentes químicos.