Javier Milei defendió su gestión, desafió a la oposición y reveló un nuevo acuerdo con el FMI

El presidente Javier Milei inauguró el 143º período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional con un discurso que fue transmitido por cadena nacional. La apertura de sesiones se dio en un contexto de tensión política debido a varias decisiones controversiales del Gobierno, como el escándalo en torno a la criptomoneda $Libra y el decreto presidencial que impuso a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema.

A esto se suma el rechazo de amplios sectores de la oposición, quienes estuvieron ausentes como forma de protesta y dejaron el recinto con espacios vacíos. En su intervención, el mandatario enfatizó en los cambios impulsados en materia fiscal, monetaria y laboral.

-"No te apures": la chicana de Milei a Villarruel

"Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemnte asamblea, queda levantada la misma", anunció la vicepresidenta. Sin embargo, se escuchó la respuesta de Milei por lo bajo: "Pará, no terminé. No te apures". Villarruel respondió: "Ah, perdón... Perfecto". La única intervención extra que hizo el mandatario fue el clásico cierre con las palabras de su partido como emblema, con expresiones mezcladas con los discursos estadounidenses: "¡Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y que viva la libertad, carajo!"

-Nuevo acuerdo con el FMI

"Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para Argentina, en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al gobierno en este nuevo acuerdo con el FMI. Esto nos brindará las herramientas para allanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente y traer más inversiones", señaló. "Estamos avanzado en un acuerdo con el FMI para terminar de sanear el balance del Central y salir del cepo cambiario definitivamente este año".

-El cruce con Facundo Manes

El presidente apuntó directamente hacia el diputado radical. Sobre la Constitución Nacional: "Leela Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leela bien. Quizás tu versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes". Automáticamente, Manes dejó su banca, yéndose con un ejemplar de la Constitución en la mano, que se lo mostraba al asesor presidencial Santiago Caputo.

-Edad de imputabilidad y penas del Código Penal

"Necesitamos agravar todas las penas del Código Penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente. No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia verdaderamente independiente y efectiva. Y la justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos".

-Mensaje a Kicillof: "No tenemos nada que conversar, Gobernador"

“Actualmente, tenemos un sistema judicial y penal por el que se coló el virus del antipunitivismo. Esto se vio en la trágica muerte de Kim Gómez, una nena de 7 años que fue brutalmente asesinada. Quiero expresar mis condolencias para su familia. Quiero asegurarles que tienen el compromiso de este presidente para luchar incansablemente contra el flagelo de la inseguridad", sostuvo Milei.

Y añadió: “Quiero decirle a Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes son víctimas del sistema en línea con el wokismo jurídico de Zafaroni, no sólo no tenemos nada para conversar, sino que tampoco resolverá el gravísimo problema de la Provincia. Ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Debe correrse del camino y dejarnos trabajar a nosotros. No nos tiembla el pulso. Los problemas los arreglamos en serio".

-"El Mercosur sólo enriquece a los brasileros y empobrece a los argentinos"

"El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso llegado el caso a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos", indicó, al tiempo que expresó que es una oportunidad histórica para generar un nuevo tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

-El reconocimiento a su equipo de Gobierno

"En la vida hay que ser agradecido y no mezquino y quiero agradecer a cada uno de mis ministros por la enorme labor que ha hecho cada uno de ellos durante este año", sostuvo el mandatario, y nombró a todos los integrantes del Gabinete. "Gracias por permitirme liderar el mejor gobierno de la historia argentina". Manuel Adorni se levantó del asiento y lo aplaudió calurosamente.

-"Volvimos a estar en los ojos del mundo"

"Hoy los ojos del mundo se posan sobre Argentina después de mucho tiempo, y en algunos casos toman nota del trabajo que estamos haciendo para hacerlo en su país como lo está haciendo Elon Musk en Estados Unidos. No es menor lo de Elon con la motosierra. La motosierra hoy es un simbolo e cambio de época y el inicio de una nueva era dorada para la humanidad. Esta vez Argentina esta a la vanguardia del mundo", destacó Milei.

-Bullrich cosechó elogios oficiales durante la transmisión

"En materia de seguridad nacional, bajo el liderazgo de la doctora Bullrich, durante 2024 vimos el índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado 11 puntos en comparación a 2023. Es decir que tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica". Así, puso el ejemplo la baja en el índice de criminalidad en Rosario. "Gracias ministra Bullrich por devolvernos el orden y la paz y la seguridad a los argentinos de bien para que sea un infierno a los delincuentes", lo que generó una ovación en el recinto.

-"El curro de los piqueteros ya no existe, no hay más piquetes"

Otro de los temas encarados por el presidente en su discurso fue el de las movilizaciones y protestas: “Le quitamos el curro a los piqueteros sin vergüenza que obligaban a los más necesitados a marchar. Logramos bajar los piquetes de más de 8200 a 0. En 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil y ahora hace más de 10 meses que no hay un sólo piquete en la calle”.

-"La obra pública no genera trabajo, genera impuestos"

"Eliminamos la obra pública, uno de los curros más grandes de la política. La obra pública no genera trabajo, eso es falso. Las obras públicas hay que financiarlas y eso se hace con impuestos o deuda. Eso castiga a generaciones futuras. Cuando se financia la obra pública, se quita capacidad de demanda en otros sectores”, señaló Milei.

-"Eliminamos cajas de militancia que el Estado usaba a su antojo"

"Eliminamos el INCAA, el INADI, el Ministerio de la Mujer y TELAM. Volvimos superavitarias a empresas emblemáticas como Aerolíneas Argentinas, AYSA intercambio y ENARSA, entre otras. Empezamos a dar los primeros pasos para privatizar a las más importantes. El estado no está para reemplazar al empresario", señaló el presidente.

-"Dejen de llorar, Keynesianos"

"Qué malas noticias para ustedes, keynesianos de acá y todo el mundo. Desde abril la economía no puede parar de crecer. Ustedes, keynesianos, no pueden parar de llorar", dijo. Milei aseguró que la pobreza bajó del 56% al 33%, que en cantidad de habitantes se traduce en “10 millones de personas que salieron de la línea de la pobreza”.