José Simonella: “A este nivel de tasas, los intereses equivalen al 6 % del PBI”

El economista José Simonella analizó el escenario tras la reciente suba del dólar, el freno al consumo y la presión sobre los precios. “Una devaluación siempre impacta en precios”, explicó, y señaló que la escalada cambiaria de la semana pasada tuvo efectos inmediatos por su carácter “estresante” y por las expectativas que genera.

“El que tiene productos dolarizados te lo va a vender más caro de lo que vale el dólar hoy porque piensa que mañana puede ser un poco más caro”, ejemplificó en entrevista con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7). Para Simonella, esto se vio reflejado en bienes como autos o electrodomésticos, donde los ajustes rondaron entre el 6 % y el 7 %.

Tensión cambiaria e impacto del ajuste

El economista remarcó que “el consumo está retraído como consecuencia de la erosión de los ingresos reales de la gente” y que, a pesar de cierta recomposición reciente, las familias deben destinar una mayor proporción de sus ingresos a servicios esenciales como tarifas, salud o educación.

En ese contexto, consideró que si el mercado rompe la banda superior del tipo de cambio “estaríamos en problemas”: “Aun con tasas altas y consumo retraído, un salto del dólar alteraría las expectativas y agravaría la situación”.

En paralelo, Simonella advirtió sobre el peso de la deuda y la carga fiscal que representa: “A estos niveles de tasa te da casi seis puntos del PIB de intereses”, detalló, y admitió que “la nominalidad asusta”.

Riesgo electoral y efectos regionales

Consultado sobre el posible impacto de las elecciones en los mercados, el economista fue categórico: “El resultado de las elecciones nunca es inocuo”. Si el Gobierno gana, “los bonos van a volar y habrá optimismo”; si pierde, podría intensificarse la presión sobre el tipo de cambio.

Simonella destacó que el efecto podría sentirse incluso antes de octubre: las elecciones en Buenos Aires, donde está el electorado más numeroso del país, “van a tener un impacto” que podría anticipar el humor de los mercados. También recordó que en agosto el Gobierno deberá renovar unos 20 billones de pesos, lo que podría aumentar la incertidumbre si los resultados no son favorables.

“La economía no es ajena a la política. No es lo mismo un gobierno revalidado en las urnas que uno que no lo es. Y eso también influye en las decisiones de la oposición”, planteó.