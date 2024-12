Juan Santiago es el Empresario del Año 2024 de Punto a Punto: uno por uno, los ganadores de la noche

Juan Santiago fue elegido por sus pares como el empresario del año 2024. El fundador y CEO de la tecnológica Santex compartía la terna con Ivana Cavigliasso de Prodeman y Sebastián Parra de Familia Parra.

Punto a Punto premió una vez más a la comunidad empresaria de Córdoba reconociendo su labor en el desarrollo económico desde el interior del país. Este año, será la única fiesta que reconocerá a los Empresario del Año, convirtiéndose ya en toda una tradición dentro del sector. El objetivo valorar y destacar el trabajo que realizan todas las personas vinculadas a los negocios, actividades comerciales e industriales en la provincia.

El premio de El Empresario del Año y los mejores del 2024 tuvo lugar en el Hotel Quinto Centenario y contó con la presencia de casi 400 personas, entre hombres y mujeres de negocios, personalidades del ámbito de la política y de la justicia.

Ya pasada la medianoche y luego de la entrega del premio trayectoria a Raúl Hermida, llegó el momento de anunciar al Empresario del Año: Juan Santiago.

"Quiero comenzar agradeciendo de corazón a quienes me votaron. Es un gran honor recibir este reconocimiento, y más aún cuando viene de mis propios pares. No hay nada más gratificante que sentirse valorado por aquellos que comparten esta pasión por emprender y construir", inició Juan Santiago y agregó: "En todo proyecto siempre hay una cara visible, pero detrás hay un equipo enorme de personas que lo hacen realidad. Este premio no es solo mío; es de todos los que, con su trabajo, compromiso y creatividad, han sido parte de este camino".

"Hoy quiero extender una invitación a todos los que estamos aquí: pensemos más allá de lo inmediato. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de contribuir a mejorar el mundo, de arreglar las cosas que podemos cambiar. Desde Córdoba, podemos generar un impacto no solo económico, sino también social y ambiental", sugirió.

El fundador de Santex aprovechó el momento para dedicarle una palabras y recordar a José Porta. Cerró su discurso: "Sigamos trabajando juntos para que Córdoba esté en el mapa, no solo como un polo empresarial, sino como un ejemplo de compromiso, innovación y responsabilidad".

Los otros ternados para Empresario del Año fueron Ivana Cavigliasso de Prodeman y Sebastián Parra de Familia Parra. Como empresa del Año, el galardón por una diferencia mínima de votos se lo llevó Manfrey, sobre Proaco y En Vivo Producciones.

Todos los ganadores del 2024:

- Empresario del año: Juan Santiago (Santex)

- Empresa del Año: Manfrey

- CEO del Año: Patricio Pie Martín (SOS Red de Asistencia)

- Joven Ejecutiva del Año: Tania Paván (Pintecord)

- Pyme del Año: Inforest

- Empresa tecnológica: Kinetic

- Entrepreneur del Año: Virginia Els (Farfalina)

- La startup del Año: Dillo

- El Emprendimiento del Año: Greenpark (Grupo Betania)

- CFO del Año: Jesica Corro (Agis & Asociados)

- Empresa Exportadora del Año: Pastas Bettini

- Empresa Sustentable del Año: Punto Lombriz

- Empresa de Agroindustria: Alican

- Empresa de Gestión de Capital Humano: Helacor

El evento, organizado por Acacia Eventos, contó con la presencia de importantes marcas que se sumaron al Empresario del Año como Baic Center Córdoba, Foton-Córdoba Truck, Evoltis, Constructora Elementos, Córdoba Emprendedora, Max Energía, Pueblo Nativo, Global, Semtraco, SOS Red de Asistencia, New Fly, Pavone y EMG.