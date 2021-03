Juegan de igual a igual

La semana previa al inicio de la Primera Nacional comenzará mañana con un abrazo a los estadios de Instituto y de Belgrano en el marco de la celebración del Día de la Mujer y terminará el sábado y domingo próximos con los hinchas pegados a la radio o la TV siguiendo los respectivos debuts de la Gloria y del Pirata. A ellos se sumará Estudiantes de Río Cuarto, el tercero en concordia de los equipos cordobeses en el principal campeonato de ascenso de la AFA.

En una semana tan significativa, PERFIL CÓRDOBA le concede el puntapié inicial a tres mujeres periodistas que hace rato vienen jugando de igual a igual en el fútbol cordobés.

“La idea no era apostar”

Fernanda Sappia es abogada y lleva nueve años en el periodismo deportivo. Actualmente es una de las conductoras de “Belgrano de Primera”, programa que se emite de lunes a viernes, de 17 a 18, en Radio Gol (FM 106.7). Una experta en el día a día de la institución de barrio Alberdi.

“Como periodista e hincha mi expectativa es que Belgrano ascienda. Pero la realidad indica que la Primera Nacional es un torneo muy complicado y muy largo, y que al menos a priori el equipo no cuenta con los refuerzos rutilantes que le permitan dar pelea y ser protagonista”, señala.

“La idea no era apostar, sino garantizar el ascenso. Las dos listas lo plantearon en la campaña. Hablaron de un salto de calidad y a esta altura no vemos demasiado de eso. No están los nombres de jerarquía que se anunciaron y se cambiaron muchos jugadores”, sostiene Fernanda.

“Nada es lo que se esperaba. El técnico también es una incógnita. Hizo una buena campaña tiempo atrás en Atlanta, pero es otra apuesta. Ojalá pueda armar un equipo sin tantos nombres y termine superando al ‘Ruso’ Zielinski, el mejor DT de la historia del club”, considera sobre Alejandro Orfila.

“No va a ser fácil, nunca lo fue para Belgrano en esta categoría”, afirma Sappia. Y agrega: “Le tocó la zona más complicada, con equipos con mucha historia, pero para lograr el ascenso hay que ganarles a todos”.

“Un cambio importante”

“Veo un Instituto muy cambiado”, destaca Lucía Bonfanti, la jefa de prensa del club albirrojo, entusiasmada por el trabajo que viene desarrollando el equipo que conduce Mauricio Caranta en la previa al torneo.

“Desde el primer amistoso con Belgrano noté un cambio importante en líneas generales, desde la actitud de buscar el partido hasta el funcionamiento defensivo, algo que lo complicó bastante en los últimos tiempos”, añade la periodista que se inició como colaboradora del club hace varios años.

“Si bien falta que se incorporen algunos jugadores más, se nota adentro de la cancha el trabajo físico y táctico que viene realizando el cuerpo técnico”, expresa Lucía. Y completa: “La Primera Nacional es un campeonato en el que cualquiera de sus protagonistas puede dar pelea, así que será muy importante ir por todo en cada partido para poder llegar al objetivo final”.

“La vara quedó muy alta”

Los relatos y comentarios de Alicia Barletti ya son un clásico para los seguidores de Estudiantes de Río Cuarto, que desde hace 16 años la escuchan en FM Pirámide. Oriunda de Vicuña Mackenna, hizo sus primeros pasos en el periodismo hace más de tres décadas con “el Gran Osvaldo”, como recuerda al “Turco” Wehbe, y es una palabra más que autorizada para hablar del León del Imperio del Sur.

“El presidente (Alicio Dagatti) dijo que este torneo sería una continuidad del anterior, que la meta seguía siendo el ascenso y que se iban a traer muchos refuerzos. Esto último se cumplió, ya que llegaron 10 jugadores. El tema es si están a la altura de los que se fueron. La mayoría son pibes muy jovencitos”, asegura.

“A Estudiantes le tocó la zona más difícil y los otros clubes se reforzaron bien. Tengo esperanzas de que medianamente se pueda armar un buen equipo, aunque la vara quedó muy alta. El DT Marcelo Vázquez y el preparador físico Ricardo Palladino hicieron un gran trabajo”, dice Alicia. Y describe el ánimo de los hinchas celestes tras las dos finales perdidas de la temporada anterior: “La expectativa sigue siendo que Estudiantes pueda ascender. Río Cuarto quiere y necesita un equipo en Primera División”.

“La gran chance fue el partido contra Sarmiento. De todos modos, un equipo que pretende ascender no puede vender a mitad de campeonato a un jugador como Cabrera, que era clave en su estructura. En su lugar trajeron a Ortigoza, una figura sin el nivel de su mejor época que aportó experiencia pero no el fútbol que se necesitaba en el mediocampo”, puntualiza.

Fútbol para todos y todas

Al hablar de la inserción de la mujer en el fútbol, las opiniones de Fernanda, Alicia y Lucía son coincidentes: se avanzó mucho, pero falta un montón. “Cuando arranqué era una de las pocas en el ambiente. Por suerte cada vez hay más chances y también las chicas se van animando”, señala Sappia.

“Es un proceso lento. No hay que olvidar que por muchos años el fútbol fue cosa de hombres y hay que abrir muchas cabezas. La mujer en el periodismo deportivo hoy es una imagen que vende, casi una moda, pero hay mucha capacidad y cada vez va teniendo un rol más importante”, dice.

“En los últimos años se vio una evolución muy linda. Se aceptó a la mujer árbitro, a la mujer futbolista… No pasa lo mismo con la mujer entrenadora, no sé por qué. Eso me enoja. Soy DT y mi sueño es dirigir a un equipo masculino”, cuenta Barletti.

“En el periodismo deportivo se advierte una mayor presencia femenina, aunque no sé si los medios están convencidos. Falta mucho, pero con capacidad y perseverancia vamos a poder conquistar más espacios en la sociedad”, precisa la comunicadora del sur cordobés.

“Hoy vemos muchas jefas de prensa en clubes de fútbol y de básquet, que tradicionalmente son catalogados como espacios de hombres”, señala Bonfanti. “En los medios la presencia de la mujer también ha ido creciendo, y no como una mal llamada figura decorativa”, añade.

“Demostramos que el género no importa y que podemos hablar de igual a igual sobre fútbol. En mi caso trabajé con varias comisiones y jamás me hicieron sentir que no estaba capacitada para opinar”, subraya.

“Por suerte la sociedad ha ido cambiando, aunque estamos en vísperas de días que no son para saludar a las mujeres sino para reivindicar sus luchas”, concluye.

A la cancha

La Primera Nacional se pondrá en marcha el próximo fin de semana y el primer cordobés que saldrá a la cancha será Instituto, que visitará a Defensores de Belgrano el sábado a las 17.10 por la Zona B. Horas más tarde, a las 21.15, Belgrano recibirá a Tigre a las 21.15 por la Zona A. Por el mismo grupo, Estudiantes de Río Cuarto será anfitrión de Deportivo Maipú de Mendoza el domingo a las 18. Serán 35 equipos los que competirán por dos pasaportes a la Liga Profesional. No habrá descensos.