Juez y una nueva ingeniería electoral: no descarta ser vice o pelear la intendencia

El locro organizado por el Frente Cívico el pasado 1 de mayo, con una marcada presencia de referentes de La Libertad Avanza, terminó de agitar el tablero político cordobés que venía con cierta convulsión. La foto de unidad en el esquema juecista – libertario, en la que aparecieron Luis Juez, los diputados Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado y varios legisladores, se transformó en el detonante de algunos pases de factura en el universo opositor provincial y tuvo como protagonista principal al exdiputado Rodrigo de Loredo.

El dirigente radical aceptó la invitación a diversos programas de streaming y desde allí utilizó su habitual verborragia y respondió con chicanas las consultas respecto a la “no invitación” de Juez. “Me hubiera gustado que Luis me invitara. Yo siempre lo invité a mis actos. Lo que sé es que el locro que antes hacían con mondongo y puchero, ahora lo hacen con peceto”, fue la ironía preferida del líder radical a la hora de graficar el paso del Comedor Universitario al actual y coqueto salón del Alto Botánico.

Las declaraciones —otra vez— no cayeron bien en la órbita del juecismo, pero tal como viene ocurriendo en las últimas semanas, el senador nacional volvió a esquivar la confrontación directa y optó por el silencio. Al menos públicamente.

Juez evita los choques y por el momento prefiere no entrar de lleno en una pelea que, a su juicio, sólo beneficia al oficialismo provincial. Sin embargo, en la intimidad no pasa lo mismo. Los llamados entre Juez y De Loredo son frecuentes y hubo pedido de explicaciones por parte del senador. Lejos de los micrófonos y frente a los íntimos, Juez dejó clara su postura sobre el estilo de construcción que viene mostrando su exsocio político: “No te ponés de novio insultando a la mina”, sentenció.

Nueva postura

Pero más allá de su vínculo con De Loredo, lo que llamó la atención en la alocución del líder del Frente Cívico en el Botánico fue su cambio de tono. Allí habló de que lo importante “es ganarle al peronismo en Córdoba”, y agregó un concepto que pareció reflejar un cambio de postura. “Estaremos en el lugar que nos toque estar”, frase lejana de aquel Juez de comienzos de 2025, que aseguraba que sería nuevamente candidato a gobernador. Juez ya no habla sólo de la gobernación como un destino innegociable.

“Yo no tengo la vanidad que otros candidatos tuvieron antes”, aseguró Juez a Perfil Córdoba. “Si hace falta para ganar, seré candidato a vicegobernador o candidato a intendente”, disparó el dirigente quien por primera vez habló de una arquitectura electoral distinta, incluso con la posibilidad de regresar a la arena municipal donde ya lo tuvo como intendente durante en el período 2003-2007.

Día del Trabajador: Juez y Bornoroni compartieron locro en el Botánico

La lupa sobre Adorni

Ese mismo pragmatismo lo lleva a manejar con pinzas su relación con el Gobierno nacional. El “tema Adorni” incomoda a Juez, quien en los últimos días ha bajado su exposición y rechaza sistemáticamente pedidos de entrevistas por parte de los principales programas periodísticos de Buenos Aires; una decisión motivada, entre otras cuestiones, por las polémicas vinculadas al entorno del jefe de Gabinete.

El senador considera que esta serie de polémicas que envuelven al exvocero presidencial golpean a la figura de Javier Milei. Sin embargo, sabe también que hay actores de peso involucrados y cualquier declaración fuerte sobre el tema puede ser malinterpretada o contraproducente por lo que, por el momento, continuará midiendo sus palabras respecto a esta cuestión.