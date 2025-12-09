KFC desembarca en Córdoba: así será la apertura en el Nuevocentro

La cadena estadounidense de pollo frito KFC inaugurará este jueves 11 de diciembre su primer local en la ciudad de Córdoba. El espacio, de 103 metros cuadrados, está ubicado en el patio de comidas de Nuevocentro Shopping y abrirá sus puertas con un evento especial destinado a prensa y público en general, que incluye música y actividades entre las 12 y las 16. La jornada también contará con la presencia del emblemático Coronel Sanders, ícono de la marca.

Esta apertura marca la llegada de KFC a la provincia y suma su sucursal número 49 en el país, ya cuenta con presencia en Buenos Aires, Rosario, Mendoza y San Juan. Desde el shopping destacaron que la incorporación refuerza la apuesta por marcas internacionales en locaciones de alto impacto, recordando que el centro comercial es el quinto más grande del país con 36.500 metros cuadrados de superficie locativa.

La llegada del restaurante generará 40 puestos de trabajo directos y se enmarca en un plan de ampliación del Nuevocentro, que contempla 3.000 metros cuadrados nuevos y la remodelación integral de 70.000 metros cuadrados cubiertos. Las obras buscan renovar por completo la experiencia de compra y paseo.

Nueva Sucursal

En paralelo, KFC anunció que abrirá una segunda sucursal en Nueva Córdoba, en una casona histórica ubicada frente a Plaza España y a metros de McDonald’s. La marca explicó que su estrategia se centra en ubicaciones estratégicas que maximizan su visibilidad y permiten acercarse a nuevos públicos. “Queremos que los cordobeses vivan la experiencia única de nuestro pollo frito, con la receta original que conquistó al mundo”, afirmó Paula Barreto, gerente de Marketing de KFC.