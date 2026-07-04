“La batalla cultural sobre la moral como política de Estado ya está perdida para Milei”

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa en el Gobierno nacional. Para el analista político Carlos Fara, la renuncia era un desenlace previsible desde hacía semanas y terminó produciéndose cuando el costo político se volvió demasiado alto para Javier Milei. En diálogo con Punto a Punto Radio, el consultor analizó el impacto del escándalo, el desgaste del discurso anticasta y las implicancias que podría tener el desembarco de Diego Santilli en el gabinete nacional.

-¿Lo sorprendió que finalmente le soltaran la mano a Manuel Adorni?

-No. Hace varios días que estaba cantado que se iba. La discusión era cómo y cuándo. El presidente trató de evitar que lo volteara el Congreso, porque eso hubiera significado una señal de debilidad política muy fuerte. Pero dentro del gabinete y de La Libertad Avanza ya existía consenso respecto de que la situación no daba para más. Adorni era puro costo político y no ofrecía ningún beneficio.

-¿Fue solamente una cuestión de no ceder frente a la presión de la oposición y los medios o Adorni era más importante de lo que parecía dentro del esquema oficial?

-Efectivamente había una situación en la cual el presidente no podía mostrar que daba el brazo a torcer frente a los periodistas o la oposición. Ese era un factor importante. Pero además Adorni era un protegido de Karina Milei y eso hacía todo mucho más complejo. Ni Javier ni Karina podían quedar como ingenuos o como personas engañadas. Finalmente encontraron una salida formal a través de una renuncia voluntaria, invocando cuestiones familiares y personales, pero a medida que pasó el tiempo las posibilidades de sostenerlo se fueron agotando.

-¿El caso Adorni golpea directamente el corazón del relato libertario?

-Sin dudas. La batalla cultural que el Gobierno quería dar en torno a la moral como política de Estado ya la perdió y no tiene vuelta atrás. Desde ese punto de vista es un dolor de cabeza muy importante, porque el discurso de la casta también se fue cayendo. Y no solamente por el caso Adorni. Están los casos Libra, Esper, Andis y otros temas que siguen dando vueltas. El Gobierno ya no tiene demasiado de dónde agarrarse para sostener ese relato. La sospecha social es que existe corrupción como en cualquier otro gobierno y que también se recurre a dirigentes provenientes de la política tradicional.

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-¿Qué le queda al Gobierno para sostener apoyo social?

-Le queda, sobre todo, la economía. La principal herramienta que tiene el Gobierno frente a la opinión pública es ordenar la economía y lograr que eso tenga efectos concretos. La lógica social termina siendo: puede haber corrupción, como ocurrió en otros gobiernos, pero si la economía funciona, mucha gente relativiza esos problemas.

-¿Qué puede esperarse ahora con la llegada de Diego Santilli?

-Creo que Santilli llega en una situación compleja porque deberá administrar la etapa posterior a Adorni y los costos que dejó toda esta crisis. Pero también llega porque tiene atributos personales y políticos que Adorni no tenía. En términos populares, llega para sacar las papas del fuego. Por experiencia política, Santilli es el mejor jefe de Gabinete que puede tener Milei. Tiene una enorme experiencia de gestión, ganó elecciones, fue vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene experiencia negociando tanto con el peronismo como con el PRO y posee capital político propio.

-¿Eso modifica el equilibrio interno del Gobierno?

-Seguramente. Santilli tiene un proyecto político propio y debe cuidar ese capital. Por eso creo que habrá puesto condiciones para asumir. No creo que acepte simplemente ejecutar decisiones ajenas. Probablemente pretenda integrar una mesa política junto a Javier Y Karina Milei y Santiago Caputo. Porque cualquier costo que pague en esta etapa puede afectar sus posibilidades electorales futuras.

-¿Qué implica políticamente la incorporación de Santilli?

-Me parece que confirma un proceso que ya veníamos viendo. Se están yendo los íntimos o los históricos y crece la incorporación de figuras con trayectoria política propia. Eso probablemente debería haber ocurrido desde el principio, considerando la enorme complejidad de la situación que recibió Milei.

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-¿Es el fin del experimento outsider?

-No necesariamente, pero sí demuestra que gobernar requiere experiencia. Hoy vemos que Luis Caputo, Patricia Bullrich y Santilli vienen del PRO y otros funcionarios tienen trayectorias políticas extensas. Es lógico: administrar un país requiere dirigentes con experiencia, capacidad de negociación y conocimiento del funcionamiento del Estado.

-¿La llegada de Santilli representa una buena noticia para los gobernadores y particularmente para Martín Llaryora?

-Como interlocutor, definitivamente es mejor, eso es indiscutible. El paso de Santilli por distintos espacios políticos le permitió construir relaciones personales muy amplias, incluso dentro del peronismo. Entre esos vínculos está el gobernador Llaryora. Ahora bien, también es cierto que Santilli tendrá que convivir con un sistema de toma de decisiones muy jerárquico y muy particular. Habrá que ver cuánto logra modificar esa dinámica interna.