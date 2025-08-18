La felicidad de Bornoroni: lista "pura" y "fiel" en Córdoba para enfrentar a Schiaretti

Gabriel Bornoroni se mostró feliz por “el armado cordobés” de la Libertad Avanza al presentar esta mañana la lista libertaria de diputados nacionales para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Candidatos de Libertad Avanza

“Hemos priorizado todo el armado cordobés de la Libertad Avanza. Son distintos dirigentes de cada uno de los departamentos que hoy tenemos como candidatos. El primer candidato Gonzalo Roca es el más representativo que fue el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Córdoba”, explicó.

“Karina Milei cuando vio la lista se puso muy orgullosa de que en la lista esté toda Córdoba representada”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Bornoroni, quien será jefe de campaña, señaló que el objetivo es “mostrarles a los cordobeses que la lista de La Libertad Avanza lleva las ideas y las convicciones del presidente Milei”.

“Son 100% liberales, 100% puros. Gente que viene de otras actividades y que dicé ´me voy a meter en la política´, y se comprometen a dar ese granito de arena en el Congreso”, recalcó Bornorini al destacar la lista “pura” de su espacio político en Córdoba.

La opinión sobre De Loredo

“Nosotros tuvimos conversaciones con Rodrigo (De Loredo) y después esas conversaciones no llegaron a buen puerto porque para pertenecer al frente de La Libertad Avanza, tenés que apoyar todas las ideas del presidente Milei”, sostuvo el legislador nacional.

La opinión de Luis Juez

“El senador Luis Juez desde el día cero dijo que iba a apoyar la lista y cuando nosotros nos sentamos, lo mismo que decía en público lo dijo en privado, por eso le agradecí públicamente. Si ven la lista está totalmente conformada por gente que apoya las ideas de la libertad”, insistió.

Presentación de la lista de la Libertad Avanza

“Hay otras listas que hoy hacen campaña abiertamente para frenar al presidente Milei, como Natalia de la Sota. Es lo único que les interesa, poner palos en la rueda para que la Argentina no pueda mejorar” aseguró Gonzalo Roca en la conferencia de prensa realizada en el Hotel Quinto Centenario de la capital cordobesa.

De la presentación participaron también Laura Soldano, Marcos Patiño, Laura Rodriguez Machado y Enrique Lluch, quienes completan la nómina encabezada por Roca.