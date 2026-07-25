La industria cordobesa no encuentra piso: cae la producción, se frena la inversión y crece el temor a Brasil

La industria cordobesa transita su sexto trimestre consecutivo de dificultades para encontrar un rumbo de recuperación sostenida. El informe “Pulso Productivo”, el observatorio trimestral que la Unión Industrial de Córdoba (UIC) elabora junto a la consultora Perspectivas Sociales, confirmó que el segundo trimestre de 2026 repitió el patrón contractivo del primero: el 43% de las empresas relevadas reportó retrocesos en su producción, un 42% logró sostenerla y apenas un 15% mostró crecimiento.

En la comparación interanual el panorama es más duro todavía: la mitad de las firmas se declara en peor posición que un año atrás, contra solo un 20% que mejoró. “El deterioro no es de carácter estacional, sino que es reflejo de problemas estructurales que, al pasar los años, incluye a una mayor cantidad de industrias”, señala el informe, elaborado sobre una encuesta a 203 empresas de 15 departamentos, con fuerte presencia pyme (64% del total) y concentración en alimentos y bebidas, servicios para la industria y maquinaria agrícola.

Un tercio no ve el fondo de la caída

Uno de los datos que más preocupa a la dirigencia fabril es la expectativa hacia adelante. Según el relevamiento, el escenario a 12 meses aparece fragmentado sin un predominio claro: un 27% de las empresas proyecta crecimiento, un 41% se mantiene en una posición neutral y un 32% anticipa una mayor caída. Es decir, casi un tercio del entramado industrial cordobés no solo constata una contracción presente, sino que descarta que lo peor haya quedado atrás.

Consultado sobre este punto, Marcelo Uribarren, vicepresidente de la UIC, coincidió con el diagnóstico: “La actividad en general puede mostrar buenos números porque hay sectores que traccionan, como la minería y la energía, pero en muchos otros no pasa lo mismo. Las perspectivas no son buenas y eso tiene que encender alarmas. Buena parte del entramado fabril sigue ajustando su estructura a una demanda que no repunta”.

Esa dispersión de expectativas se traduce en decisiones de inversión cada vez más cautelosas: el 46% de las empresas directamente no prevé invertir en el corto plazo, lo que —advierte el documento— “continúa limitando la acumulación de capital y dificultando recuperaciones futuras”.

De la expansión a la pura supervivencia

El propio informe describe un cambio de lógica empresarial: la prioridad dejó de ser crecer para pasar a ser preservar la competitividad ya construida. Al preguntarles en qué invertirían si solo tuvieran dos fichas para los próximos seis meses, las empresas de todos los tamaños ubican en el podio a la innovación tecnológica y la eficiencia operativa, por encima de los proyectos de expansión. El capital de trabajo, además, gana peso entre las micro y pequeñas empresas, señal de que buena parte del esfuerzo financiero se destina hoy a sostener el día a día antes que a crecer.

“Los resultados muestran una industria que conserva capacidades, pero encuentra cada vez menos margen para desplegarlas”, resume en el informe Josefina Schapira, CEO de Perspectivas Sociales. Según su lectura, “el costo percibido de perder lo construido es hoy mayor que el beneficio esperado de apostar por una expansión”.

La demanda, el nuevo cuello de botella

Por primera vez en la serie de mediciones trimestrales, la falta de demanda (46%) empata en el podio de los principales obstáculos con la presión impositiva (46%), superando ampliamente a otros factores tradicionalmente señalados, como el costo laboral (22%) o el costo financiero (18%). El informe interpreta el dato como un cambio de fondo: “El principal límite para producir ya no parece ser únicamente el costo de hacerlo, sino la dificultad para transformar capacidad instalada en ventas”.

Uribarren profundizó en las razones de ese freno al consumo, y apuntó a un cambio de comportamiento que excede lo coyuntural. “Antes, vos tomabas un crédito y se licuaba con la inflación, entonces comprabas y consumías. Ahora el crédito se hace cada vez más pesado, entonces lo pensás antes de comprar”, explicó, en referencia a los dos sectores más relevantes de la industria provincial: automotriz y maquinaria agrícola.

El dirigente fue categórico sobre el rol del financiamiento en el estancamiento actual: “La falta de actividad que tenemos está fundamentalmente en la falta de crédito”. Y ejemplificó con el campo, pese a la buena cosecha reciente: “Si no hay crédito ni siquiera en la atención del campo, que ha sido una muy buena cosecha, no se ve un crecimiento”.

El informe de la UIC confirma ese diagnóstico: el financiamiento empresarial se apoya principalmente en recursos propios en todos los tamaños de firma —60% en las micro, 56% en pequeñas y medianas, 38% en las grandes—, mientras que el crédito bancario nacional recién gana relevancia entre las medianas de mayor facturación y las grandes empresas (32% y 50%). Es, en palabras del propio informe, un sistema financiero de “baja profundidad” que deja a la mayoría de las pymes sin margen para financiar capital de trabajo o expansión.

La sombra de Brasil sobre la maquinaria agrícola

Uribarren explica: “Argentina tiene un 35% de impuestos más caros. Los impuestos industriales son un 25% más caros que los brasileños”. A esa diferencia de costos estructurales, dijo, se suma el hecho de que la industria vecina “hace 20 años no existía al lado de las empresas nuestras” y hoy “tiene un músculo que sin duda las nuestras ya no tienen”, producto de dos décadas de estabilidad económica y de un mercado interno mucho más grande que les permitió a las firmas brasileñas ganar escala.

“Nosotros tenemos un mercado tan pequeño” que las estructuras empresariales locales, dimensionadas para atender ese consumo, hoy “les ha quedado grande” frente a un contexto de demanda deprimida, graficó el vicepresidente de la UIC. En el segmento de tractores más chicos, agregó, la presión llega también desde Asia: la diferencia de costo con la maquinaria china es, en sus palabras, “insostenible”.

El diagnóstico de Uribarren se completa con los datos del informe del Ieral de Fundación Mediterránea sobre la evolución de la actividad desde noviembre de 2023. Según ese relevamiento, el nivel general de actividad (Emae) se ubica hoy 4,9% por encima de aquel mes, pero con un desempeño muy desigual: mientras la minería (+27,5%), la intermediación financiera (+21,5%) y el agro (+19%) lideran la recuperación, la industria manufacturera acumula una caída del 5,7% interanual y su índice de producción se mantiene 4,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Apenas 6 de las 16 ramas industriales relevadas muestran un balance positivo desde entonces —entre ellas tabaco, refinación de petróleo y alimentos y bebidas—, mientras que los textiles acumulan una caída del 37,3%, la maquinaria y equipo del 20,1% y los productos de metal del 19,3%.

El empleo, último amortiguador

Pese al deterioro productivo, el informe de la UIC muestra que el ajuste todavía no golpeó con fuerza al empleo: el 64% de las empresas mantuvo su plantel de trabajadores en el último trimestre, un 26% lo redujo y solo un 10% lo incrementó. Las mayores caídas se concentran en las micro y pequeñas empresas, mientras que las medianas y grandes exhiben mayor estabilidad laboral. El propio documento advierte, sin embargo, que se trata de un alivio relativo: “El ajuste aparece como una consecuencia tardía del deterioro, no como su causa”, y en la comparación anual el nivel de desocupación industrial de 2026 ya es mayor al de 2025.

El clima anímico del sector refleja ese cóctel de incertidumbre: el 70% de las empresas se describe como “expectante” o “preocupada”, un 16% como “cansada y agotada” y solo un 12% se declara “confiada”. Para Uribarren, la salida no pasa por esperar un rebote del consumo interno, sino por diversificar mercados en los sectores no ligados al agro o la minería: “Aquella actividad que no está relacionada con estas áreas que son las potentes va a tener que buscar otros mercados”, planteó.