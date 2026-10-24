La industria cordobesa pide bajar el “costo argentino” y destrabar la reforma tributaria

El jueves 22, en el Centro de Convenciones Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) reunió a empresarios, funcionarios y especialistas bajo el lema “Hacer futuro. En un mundo que cambia, la industria transforma”. Al abrir, su presidente, José Manuali, reconoció que “la incertidumbre es la variable más costosa” y pidió concentrarse en propuestas concretas: reducir costos, incorporar tecnología y desarrollar mercados. Advirtió que muchas empresas tienen dificultades para vender, sostener la actividad y definir inversiones. Perfil Córdoba conversó con industriales de distintas ramas. Los diagnósticos cambian según el sector, pero se repite una idea: la estabilidad fue un primer paso y ahora faltan demanda, crédito y costos competitivos.

Orden macro, sí; pero el problema está adentro. Casi todos reconocen el valor del ajuste fiscal y la baja de la inflación. Sebastián Guma, de José Guma SA, lo resumió así: “Tenemos algunos puntos positivos, que han sido el ordenamiento de la macroeconomía, el tipo de cambio y una estabilidad que antes era difícil. Pero al mismo tiempo tenemos la complicación de la microeconomía. En mi industria, que es de consumo masivo, somos el sector más afectado: el poder adquisitivo de la gente hace que el volumen caiga y nos tenemos que ajustar en todo”.

Gustavo del Boca, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, coincidió en el punto de partida, pero marcó la ausencia del sector en la agenda oficial: “Con lo que teníamos no se podía seguir; el equilibrio fiscal es importante, controlar la inflación también. Ahora, obviamente, dentro del radar de este gobierno la industria, y sobre todo la metalúrgica, no está. Y nosotros no vamos a bajar la bandera de la industria”.

En tanto, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, planteó lo que muchos sugirieron de distintas maneras: “Estamos en sintonía con la estabilidad fiscal, con controlar la inflación y con la seguridad jurídica. Pero indudablemente los sectores industriales más pequeños necesitarían, así como está el RIGI para las inversiones, algún programa de fortalecimiento para el sector industrial en general”.

El “costo argentino”, en el centro. Es el punto de mayor consenso. Del Boca lo ejemplificó con una comparación directa: “Tenemos plantas similares en Brasil y en Argentina, y Brasil produce más barato. ¿Por qué? Misma tecnología, misma capacidad, ¿cuál es el problema? Que tenemos costos internos y no los hemos bajado. Hablábamos de que los impuestos eran casi una maldición y yo no veo que se hayan bajado, y no hablo sólo del nivel nacional: también provincial y municipal. Todo un esquema de presión tributaria que afecta la competitividad de cualquier industria”.

Juan José Bertolino, de Pato Pampa, sostuvo que el debate sobre las importaciones esconde el verdadero problema: “En lo que está entrando importado en la línea de vidriera, los costos no cambian mucho, porque acá tenés costos argentinos: las leyes, el IVA, el impuesto, el costo de los shoppings, el de los intereses. Yo creo que hay que trabajar ahí más que pelear porque vengan de afuera o no. El problema del país está más ahí que en el consumo”.

Por su parte, Milagros Brasca, de Proma, llevó el planteo al sector automotriz: “Nuestra cadena de valor está muy impactada por impuestos realmente muy regresivos. Hoy exportamos autos con un alto contenido impositivo que nos deja fuera de competencia, cuando estamos compitiendo con autos importados de otros países con ventajas impositivas muy desiguales”.

Reforma tributaria: dudas sobre su viabilidad. Buena parte de la expectativa entre las reformas pendientes se concentra en generar un nuevo esquema impositivo. “Sobre todo Ingresos Brutos, para los que vendemos en más de una provincia, es un costo oculto que a veces no podemos recuperar y tiene una incidencia importante en el precio de venta”, marcó Guma.

Urcía enumeró lo que, a su juicio, sigue pendiente: “Las sombras que quedan son reformas más estructurales del sistema impositivo. Todavía tenemos impuestos como el de débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos para hablar de las provincias, tasas municipales para bajar al plano local”.

La duda es si es posible. Del Boca fue escéptico: “Estamos muy cerca de otro momento eleccionario y ahí priorizan otras cosas más que trabajar en cosas de fondo. Yo creo que no va a poder ser, pero no perdemos la esperanza”. Y agregó una crítica sobre el orden de las prioridades: “Empezamos con la reforma laboral y deberíamos haber empezado con la reforma tributaria. Y cuando hablamos de reforma laboral tampoco hablamos de bajar sueldos, sino de bajar costos. Es muy diferente”.

Bertolino, por su parte, puso el foco en el gasto público: “No lo voy a defender, todo lo contrario, quiero que lo bajen. Pero por otro lado están los que quieren más educación, más salud y ¿cómo hacés? Creo que tanto los gobiernos municipales como los provinciales, tienen que hacer un replanteo de cómo gastar menos, tratando de dar mejores servicios”.

Tipo de cambio y apertura: hay matices.

Acá el consenso se rompe. “Hay un atraso sin ninguna duda, porque se ve en los precios relativos. A nosotros nos afectó mucho porque exportábamos casi un 30% de nuestra producción y hoy te diría que exportamos un 3% o un 5%, por alguna necesidad puntual de algún cliente. Si no, por tipo de cambio realmente no va”, advierte Gerardo Seidel.

En tanto, miradas como la de Del Boca relativizan el debate: “Yo creo que el problema no es el valor del tipo de cambio, porque venimos con la historia de que cuando devaluamos, poco tiempo después volvemos a tener el mismo problema. Posiblemente estemos un poquito atrasados, no me animo a decir cuánto, pero es una solución de corto plazo y ya lo hemos visto un montón de veces. Hay que bajar costos”.

La apertura también genera lecturas distintas. Alejandra Cesolari, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, aclaró: “No estamos en contra de la apertura, pero el país no estaba preparado para una apertura tan grande. Tenemos que trabajar para ser competitivos del portón para afuera: logística, costos, un tema tributario donde hay que buscar la manera de trabajar juntos y presentar propuestas que nos den tranquilidad”.

En el extremo más duro, Miguel Hames, presidente de la Federación Argentina de Industrias del Calzado, describió un sector “totalmente desprotegido” frente a Oriente y Brasil, golpeado además por el contrabando y las compras online. Estimó una caída cercana al 40% en ventas y dio un ejemplo: “Hay industrias que tenían 200 empleados y hoy tienen 20, porque muchos están importando”.

Bertolino, en cambio, dijo no temerle tanto a la importación: “Va a haber un equilibrio donde va a quedar una parte que se va a seguir produciendo acá. Hay que poner más el foco en el poder adquisitivo de las familias”.

Inversión a la espera. “Todos estamos esperando algunos vientos a favor, otros tenemos inversiones en puerta, pero todos con la precaución de sostener el empleo”, marcó Cesolari, en sintonía con Seidel, quien reconoció que en Plásticos Dise venían con inversiones, pero que este año frenaron el flujo de inyección de capital hasta que el panorama se aclare.

En autopartes, a esto se suma el reclamo concreto por una prórroga de las leyes del sector, que Brasca espera ver aprobada en el Presupuesto nacional: “Concretamente estamos pidiendo por una renovación de la Ley de Autopartes. Sin este puente que nos ayude a seguir transformándonos, va a ser muy difícil seguir compitiendo”. Aun así, destacó que el sector está subiéndose a las inversiones de las terminales automotrices, como la pick-up Niágara de Renault y el nuevo motor que Stellantis comenzará a producir en su fábrica de Córdoba.

El dilema de fondo del Coloquio fue cómo traducir la estabilidad alcanzada en motorizar y canalizar las inversiones para generar el impulso que aún falta en la producción y el empleo.