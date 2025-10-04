La provincia se parte en dos: la previa del clásico entre Talleres y Belgrano

El Kempes será escenario de una nueva edición del clásico cordobés, que llega con ambos equipos en momentos dispares. Talleres, urgido por sumar para escapar de la zona roja, buscará ratificar su repunte ante un Belgrano que vive un presente más sólido, clasificado a semifinales de Copa Argentina y con un invicto de cuatro partidos. El encuentro se disputará en la jornada de hoy desde las 16.45, sólo con hinchas locales y con un condimento especial: será el segundo cruce del año entre Albiazules y Piratas, tras el empate en uno del primer semestre.

Así llega Talleres

El equipo dirigido por Carlos Tévez viene de ponerle fin a una racha de siete partidos sin ganar, tras imponerse por la mínima ante Sarmiento de Junín. Fue apenas el segundo triunfo desde que el “Apache” asumió la conducción técnica, en reemplazo de Walter Ribonetto.

Con apenas un punto de diferencia sobre Aldosivi, y tres sobre San Martín de San Juan, Talleres necesita sumar con urgencia. “Es un partido clave, no sólo por los puntos, sino por lo que significa para la gente”, reconoció Tevez, quien insistió en que la conexión con el hincha será determinante. “El desahogo del grupo fue muy importante. Nos viene justo para afrontar el clásico”, destacó el DT.

Así llega Belgrano

Del otro lado, Belgrano llega con mejor ánimo. El conjunto de Ricardo Zielinski atraviesa un momento positivo, con cuatro encuentros sin derrotas y la clasificación entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Tras el polémico empate frente a Barracas Central, el “Ruso” busca sostener la confianza: sin bajas ni suspendidos, repetirá el mismo once por cuarto partido consecutivo.

“El grupo está sólido, concentrado y con hambre de seguir avanzando”, afirmaron desde el cuerpo técnico.

Posibles formaciones

Talleres: Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Báez; Ortegoza, Galarza; Rick, Bustos, Depietri; Girotti.

Belgrano: Cardozo; Morales, López, Maldonado, Spörle; Compagnucci, Longo, González Metilli; Zelarayán; Jara y Fernández.

El juez designado es Facundo Tello, quien ya dirigió 25 veces a Talleres (con 10 triunfos, 6 empates y 9 derrotas) y 7 a Belgrano (2 victorias, 3 igualdades y 2 caídas). Será el segundo clásico cordobés que arbitre: el anterior fue en 2017, cuando el marcador terminó 1 a 1.