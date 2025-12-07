Legislador oficialista presentó un proyecto para declarar la emergencia de la Caja de Jubilaciones en medio del recorte nacional

El legislador oficialista Matías Chamorro presentó un proyecto para declarar la Emergencia de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, en un contexto que definió como de abandono del Gobierno Nacional hacia los jubilados provinciales. Según argumentó, la falta de envío de los fondos que por ley corresponden a la provincia genera un escenario crítico para la sustentabilidad del sistema.

El texto plantea que la Provincia enfrenta un déficit operativo del 31% del gasto previsional total, situación que obliga a adoptar medidas “excepcionales y transitorias” para evitar un deterioro mayor en los haberes y en la estabilidad financiera del organismo.

Recuperar el 82% móvil

De aprobarse, la iniciativa permitiría que más del 85% de los jubilados provinciales, aquellos con haberes más bajos, recuperen el 82% móvil y mejoren su haber real. Chamorro sostuvo que este es el objetivo central del proyecto: “proteger a la gran mayoría de nuestros jubilados y garantizar la sustentabilidad del sistema”.

El mecanismo se basa en un esfuerzo solidario aplicado a quienes perciben haberes superiores a $2.500.000. Sólo ese segmento debería realizar un aporte adicional mientras dure la emergencia previsional.

Qué dicen las últimas encuestas sobre la relación entre LLA y el PRO

Chamorro remarcó a través de su cuenta en X que no se trata de un esquema permanente, sino de una herramienta temporal para sostener un sistema presionado por la caída de recursos nacionales.

Reclamo al Gobierno nacional

El legislador responsabilizó a la gestión nacional por no girar los fondos que corresponden por ley a Córdoba, a pesar de estar previstos en los regímenes de asistencia a cajas no transferidas. Esto, afirmó, pone “en riesgo la estabilidad del sistema” y obliga a la provincia a actuar por su cuenta para evitar perjuicios a los beneficiarios. En esa línea, subrayó que el objetivo de la iniciativa es “cuidar a nuestros jubilados, sostener el sistema y garantizar un futuro previsional justo, solidario y sostenible”.