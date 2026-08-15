Los cordobeses de ‘La Scaloneta’, protagonistas del mercado de pases

Nahuel Molina fue presentado como nuevo jugador de Roma de Italia, Cristian ‘Cuti’ Romero acordó su incorporación a Atlético de Madrid y Julián Álvarez se reintegró a los entrenamientos del equipo ‘colchonero’, donde mantiene una situación tirante por su interés de marcharse al Barcelona. En los últimos días, los tres futbolistas cordobeses de la Selección Argentina -campeones en Qatar 2022, subcampeones en Estados Unidos, México y Canadá 2026 y ganadores de las dos últimas ediciones de la Copa América- han sido noticia en el último mercado de pases, que coincidió con el receso impuesto por la disputa de la XXIII Copa de la Fifa.

Molina, de 28 años, concretó su retorno al fútbol italiano luego de cuatro temporadas en el ‘Aleti’, donde jugó 249 partidos y convirtió 19 goles bajo las órdenes del entrenador Diego Simeone. El oriundo de Embalse ya tuvo un paso por la Serie A entre 2020 y 2022, vistiendo la camiseta de Udinese. Por su fichaje, Roma desembolsó € 13.000.000 y acordó el pago de variables por otros € 6.000.000, en el marco de una operación que incluye un contrato por cuatro años.

En ‘La Loba’, que volverá a jugar Champions League después de siete años, el lateral derecho compartirá plantel con su comprovinciano Paulo Dybala (extendió su vínculo hasta fines de la temporada 2026/2027) y con Matías Soulé y Santiago Castro, dos integrantes de la lista de 40 preseleccionados por Lionel Scaloni para el Mundial de Norteamérica. Castro, delantero con pasado en Vélez Sarsfield, acaba de ser adquirido en € 35.000.000 a Bologna, donde fue goleador y dio la vuelta olímpica en la última edición de la Copa Italia.

BYE CUTI. Tras cinco años, Romero deja Tottenham. Atlético de Madrid será su cuarto club en Europa, donde también jugó en Genoa y Atalanta. /// REDES

A contramano del éxodo de argentinos -Molina, Ángel Correa, Thiago Almada y posiblemente Nicolas González y Álvarez- Romero, de 28 años, acaba de sumarse a las filas del Atlético de Madrid, que les ganó la pulseada a Inter de Milán, Barcelona y Arsenal y se quedó con el defensor a cambio de € 40.000.000, que irán a las arcas de Tottenham Hotspur. De este modo, ‘Cuti’ se despidió del elenco londinense luego de cinco años, período durante el que registró 156 encuentros y 13 conversiones.

Para ‘El Cholo’ Simeone, la certeza de la contratación de uno de los defensores más cotizados del mercado europeo tiene su contracara en la incertidumbre que plantea la situación de Álvarez, quien busca forzar su salida a Barcelona, invocando una promesa de venta de Miguel Ángel Gil Marín, el máximo accionista del Atlético de Madrid. Aunque el atacante de Calchín fue declarado intransferible (tiene una cláusula de rescisión de €500.000.000 y fue rechazada una oferta de € 150.000.000 por parte de Real Madrid),’El Barsa’ mantiene su intención de incorporarlo para cubrir la baja de Ferran Torres, el goleador de España en la reciente final mundialista con Argentina, quien seguiría su carrera en Paris Saint Germain.

¿COLCHONERO O CULÉ? Julián Álvarez retornó a las prácticas del Atlético de Madrid, pero intenta forzar su salida hacia Barcelona. /// ATLÉTICO DE MADRID

Media Selección

A cuatro semanas de la final en Nueva Jersey, ya son ocho los integrantes de la Selección Argentina que han cambiado de club, en operaciones que suman inversiones por € 140.500.000. A las ventas de los pases de los cordobeses Molina y Romero se agregan las transacciones que involucran a Valentín Barco, Facundo Medina, Thiago Almada, Gerónimo Rulli, Marcos Senesi y Nicolás Otamendi (ver recuadro). En este listado sobresale la transferencia de Barco, que se concretó en € 40.000.000 y resultó un movimiento interno del consorcio BlueCo, propietario de Chelsea de Inglaterra y de Racing de Estrasburgo, respectivos comprador y vendedor.

En vísperas del inicio de temporada en las principales ligas europeas, otros cinco integrantes de ‘La Scaloneta’ son motivo de negociaciones que podrían modificar sus destinos futbolísticos, por lo que los pases y rumores involucran a la mitad (más uno, si sumamos a Álvarez) de los últimos mundialistas albicelestes. La gestión más avanzada es la que Manchester City lleva adelante por Enzo Fernández, quien dejaría Chelsea en una operación que se cerraría en una cifra impactante: € 140.000.000.

LOS ARGENTINOS DEL CHELSEA. Valentín Barco, flamante incorporación del equipo londinense, y Enzo Fernández, quien podría emigrar a Manchester City. /// REDES

Mientras tanto, Ipswich Town, club recién ascendido a la Premier League, ofertó a Bayer Leverkusen € 20.000.000 por la ficha de Exequiel Palacios. Según trascendió, el volante está en el radar de otros tres equipos ingleses -Manchester United, Manchester City y Chelsea- y hasta podría cambiar de camiseta en la misma Bundesliga, a partir del interés del RB Leipzig.

También es incierta la continuidad de Giovanni Lo Celso en Betis de Sevilla, cuya directiva evalúa la posibilidad de transferirlo para generar recursos que le permitan acelerar el rearmado del plantel que dirige el chileno Manuel Pellegrini. Por el mediocampista rosarino hay interés de Inter Miami, y sondeos de clubes de México y Arabia Saudita.

Otro Inter, el último campeón del fútbol italiano, tiene en la mira a Nicolás Paz, quien tuvo un destacado desempeño en la Serie A 2025/2026 jugando para Como 1907; y también a Nicolás González, jugador cuyo pase pertenece a Juventus y que está a préstamo en Atlético de Madrid.

La danza de pases del receso mundialista incluyó gestiones de Juventus por Emiliano ‘Dibu’ Martínez, aunque el arquero finalmente permanecerá en Aston Villa, que pretendía al menos € 10.000.000 para liberarlo. También tratativas de Spartak de Moscú por el delantero José Manuel ‘Flaco’ López, cuya ficha fue tasada en € 35.000.000 por Palmeiras de Brasil.

NUEVA CAMISETA. Facundo Medina, nuevo jugador de Bayer Leverkusen. Su pase impactará en la tesorería de Talleres. /// BAYER 04

La coparticipación de Córdoba

El movimiento de pases que involucra a los integrantes de ‘La Scaloneta’ también tendrá su impacto económico en Córdoba, en virtud del Mecanismo de Solidaridad establecido por la Fifa. Según esta disposición, el 5% de cada fichaje se distribuye en forma proporcional entre los clubes que participaron de la formación de un futbolista, entre los 12 y los 23 años. Por la transferencia de Molina, Náutico Fitz Simon de Embalse cobrará una cifra aproximada de € 25.000; mientras que en el caso de Romero los beneficiarios son Belgrano (€ 1.080.000), San Lorenzo (€ 200.000) y Talleres (€ 144.000). La entidad de barrio jardín también será favorecida con la venta de Medina, de Olympique de Marsella a Bayer Leverkusen de Alemania, por la que embolsará la suma de € 350.000.

CAMPEONES DEL MUNDO Y MILLONARIOS. Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa, nuevas incorporaciones de River Plate. /// RIVER PLATE

PASES DE SELECCIÓN

Cristian Romero: Atlético de Madrid/Tottenham; € 40.000.000.

Valentín Barco: Chelsea/Racing Estrasburgo; € 40.000.000.

Facundo Medina: Bayer Leverkusen/Olympique; € 23.000.000.

Thiago Almada: River Plate/Atlético de Madrid; € 21.000.000.

Nahuel Molina: Roma/Atlético de Madrid; €13.000.000.

Gerónimo Rulli: Manchester City/Olympique; € 3.500.000.

Marcos Senesi: Tottenham/Bournemouth; libre.

Nicolás Otamendi: River Plate/Benfica; libre.