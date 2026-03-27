Lotería de Córdoba amplía servicios y suma Rapipago en toda la provincia

Lotería de Córdoba incorporó el servicio de Rapipago a su red de más de 2.700 agencias en toda la provincia, con el objetivo de ampliar las opciones disponibles para los usuarios y facilitar la realización de trámites cotidianos.

A partir de este convenio, los vecinos de distintas ciudades y localidades podrán pagar impuestos y servicios, así como también depositar y retirar dinero, además de realizar operaciones vinculadas a compras online en las agencias de Lotería y Quiniela. El acuerdo fue rubricado por el presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, y Walter Berisone, en representación de Rapipago, consolidando una alianza que busca fortalecer la red de servicios en el territorio provincial.

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Con esta incorporación, las agencias amplían su oferta, que ya incluía la carga de la tarjeta SUBE, la compra de pasajes de empresas como Flecha Bus, Chevallier y General Urquiza, envíos a través de Correo Argentino, gestión de encomiendas y la venta de productos de Arcor y bebidas de Coca-Cola.

De esta manera, las agencias se consolidan como puntos de atención integral, con una mayor variedad de servicios orientados a simplificar las gestiones diarias de los usuarios.