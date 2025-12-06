Ludopatía juvenil: el 83% apuesta desde el celular y la mitad recibe ayuda para entrar

Las apuestas online entre adolescentes dejaron de ser un comportamiento aislado para convertirse en un fenómeno masivo, transversal a territorios, edades y contextos educativos. El informe del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, que relevó 11.421 encuestas en 231 escuelas secundarias de 16 provincias, muestra que 6 de cada 10 adolescentes tienen contacto directo o indirecto con el juego digital.

La práctica, que creció en los últimos años acompañada por la expansión tecnológica y la falta de controles efectivos, se consolida como un problema social complejo. “Los datos que arroja la investigación muestran claramente el riesgo al que están expuestos niños y niñas de 13 a 18 años. El uso de billeteras digitales y publicidad permanente son las principales puertas de ingreso a las apuestas online, sin distinguir plataformas legales a ilegales”, señaló José Scioli, director del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina.

Entre los hallazgos más fuertes aparecen el ingreso temprano y sostenido a las plataformas: el vínculo empieza entre los 13 y 14 años, y escala hacia la adolescencia tardía. La brecha de género se profundiza: los varones apuestan casi tres veces más que las mujeres (24% versus 8%) y además muestran mayor frecuencia de juego habitual. Incluso en las franjas de exposición indirecta —adolescentes que no apuestan, pero conviven con pares que sí lo hacen— la penetración es elevada: el 45% conoce a alguien cercano que participa.

La normalización social es uno de los ejes críticos que expone el relevamiento. El 57% de quienes apuestan señaló haber ingresado a partir de la recomendación de amigos o compañeros, mientras que un 39% dijo que lo hizo porque muchas personas cercanas jugaban y “no quería quedar afuera”. El entorno adulto también juega un rol significativo: 4 de cada 10 adolescentes mencionaron tener personas adultas cercanas que apuestan, algo que amplía la aceptación de la conducta más allá del grupo de pares.

Celular propio, la puerta de entrada

En el plano tecnológico, el dispositivo dominante es el más íntimo y personal: el 83% apuesta desde su celular propio, seguido por porcentajes marginales de computadoras o teléfonos ajenos. Ese dato tiene estrecha relación con otro igual de significativo: la billetera virtual es el principal medio de pago, mencionada por el 83% de los casos, lo que reduce controles parentales y habilita movimientos de dinero sin supervisión.

A esto se suma la figura del intermediario: el 43% recibió ayuda de alguien para ingresar a plataformas, especialmente en provincias del Centro, Cuyo y NEA.

El ecosistema digital que rodea a las y los adolescentes es central en la difusión del juego. Entre 71% y 79% estuvo expuesto a publicidades, influencers, transmisiones deportivas o contenido en redes, incluso sin participar. La publicidad funciona como estímulo permanente, especialmente en YouTube, Instagram, TikTok y transmisiones deportivas, donde las casas de apuestas son sponsors habituales.

El informe destaca que incluso quienes no participan ni conocen a alguien que apuesta están alcanzados por niveles altos de exposición, un dato que evidencia qué tan difícil es evitar el contacto con estos mensajes.

Las motivaciones revelan un fenómeno que combina curiosidad, entretenimiento y expectativas económicas. Dentro de los jugadores, el 89% dijo que lo hizo para “probar suerte”, el 84% porque “es divertido”, y más de la mitad porque creen que “se gana dinero fácil y rápido”. La influencia de las promociones también aparece con fuerza: el 50% vio publicidades de influencers recomendando plataformas y el 44% recibió bonos o créditos para empezar a jugar.

El impacto ya es visible

El 79% reconoce que las apuestas pueden generar adicción, el 69% informó haber sufrido ansiedad o malestar, y casi la mitad declaró alteraciones en los hábitos de sueño y afectación del rendimiento escolar. Se suma un dato alarmante: el 12% quedó endeudado por jugar. Los efectos emocionales se registran con mayor profundidad en mujeres y en adolescentes mayores de 16 años, donde crece la percepción de riesgo.

La regulación tampoco aparece como una barrera sólida. Aunque la mayoría identifica que existe una edad mínima legal para apostar, el 32% a 39% cree que no hay restricción. Y ante la presentación de sitios legales e ilegales con dominios simulados, entre 51% y 66% no pudo diferenciarlos. La percepción de facilidad de acceso es casi total: entre el 81% y 93% afirma que es fácil o muy fácil apostar, según el nivel de exposición.

La encuesta también detecta una alta demanda de políticas preventivas. El 75% pide que se endurezcan los controles sobre plataformas, redes, influencers y métodos de pago, mientras que 4 de cada 10 solicitan talleres y campañas educativas en escuelas. Los temas más requeridos: conocer los riesgos, entender cómo funcionan los algoritmos de captación y saber dónde pedir ayuda.

Para el Observatorio Humanitario, el fenómeno no sólo refleja un problema de acceso irrestricto a plataformas digitales, sino también la persistencia de desigualdades socioemocionales, entornos de contención insuficientes y un mercado del juego que busca atraer a públicos cada vez más jóvenes.