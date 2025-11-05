Márquez y Asociados: prorrogan fecha para presentar pedidos de verificación de créditos en la quiebra de la desarrollista

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba, prorrogó hasta el próximo 12 diciembre de 2025 el plazo para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos en la quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados (MRQZPABAR Desarrollos S.A.).

"El juez Sergio Ruiz tomó esta decisión tras un pedido de prórroga formulado por la sindicatura colegiada en función del elevado número de solicitudes de verificación de créditos recibidas", informó el sitio del Poder Judicial de Córdoba.

"El tribunal constató que la significativa cantidad de pretensos acreedores ha generado inconvenientes para la emisión de la credencial de usuario y la contraseña que permite acceder al sistema implementado por la sindicatura para realizar la presentación de las verificaciones de créditos", precisa un comunicado oficial.

Además señala que "en consecuencia, consideró configurado el supuesto de excepcionalidad que justifica el diferimiento del plazo original (el 11 de noviembre de 2025) para que los acreedores presenten sus verificaciones de crédito ante la sindicatura".

La sindicatura colegiada está constituida por dos estudios contables. Uno conformado por los contadores Juan Carlos Ledesma y María Fabiana Fernández, quienes tienen domicilio en calle Ayacucho n.° 330, 1° Piso, de la ciudad de Córdoba. Y otro integrado por los contadores Florencio Escribano Martínez y Fernando Daniel Perasso, con domicilio en calle 25 de Mayo n.° 125, Piso 9°, de la ciudad de Córdoba.

Contactos útiles

- Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 8) de la ciudad de Córdoba, Teléfono fijo: 448 1000 (marcar número de interno: 11513).

- Contadores Juan Carlos Ledesma y María Fabiana Fernández, domicilio en Ayacucho n° 330, 1° Piso, ciudad de Córdoba, Correo electrónico: [email protected], Teléfono fijo: 0351-4216589.

- Contadores Florencio Escribano Martínez y Fernando Daniel Perasso, domicilio en 25 de Mayo n° 125, Piso 9° ciudad de Córdoba, Correo electrónico: [email protected], Teléfono fijo: 0351-4256843.